Il grasso addominale accelera l'invecchiamento cerebrale

AGI - Una maggiore massa muscolare combinata con un rapporto inferiore tra grasso viscerale e muscolo, è correlata a un'età cerebrale più giovane. Lo rivela uno studio guidato da Cyrus Raji, della Washington University School of Medicine di St. Louis, presentato al congresso annuale della Radiological Society of North America, RSNA. Lo studio, condotto su 1.164 individui sani utilizzando la risonanza magnetica total body e algoritmi di Intelligenza Artificiale, AI, ha fornito una quantificazione oggettiva del legame tra la composizione corporea e la salute cerebrale.
L'AI ha quantificato il volume muscolare totale, il grasso viscerale, ovvero grasso addominale nascosto, e il grasso sottocutaneo, il grasso sotto la pelle, correlandoli all'età cerebrale stimata. Un rapporto più elevato tra grasso viscerale e muscolo è risultato associato a un'età cerebrale più elevata, con un cervello dall'aspetto più invecchiato. Il grasso sottocutaneo non ha mostrato alcuna associazione significativa con l'età cerebrale. I partecipanti con più muscoli tendevano ad avere un cervello dall'aspetto più giovane. In sintesi, un corpo più sano con più massa muscolare e meno grasso viscerale nascosto ha maggiori probabilità di avere un cervello più sano e giovane, riducendo potenzialmente il rischio di future malattie cerebrali come l'Alzheimer.
Questi risultati hanno rilevanti implicazioni per la progettazione e il monitoraggio degli interventi per la salute metabolica e cerebrale. Secondo lo studio, costruire massa muscolare e ridurre il grasso viscerale sono obiettivi perseguibili per la salute del cervello. Lo studio può orientare la ricerca sui farmaci come quelli a base di peptide-1 simile al glucagone, GLP-1, come Ozempic. Poichè questi farmaci possono indurre anche una perdita di massa muscolare, i risultati suggeriscono che i trattamenti ottimali dovrebbero agire sul grasso viscerale più che sul grasso sottocutaneo, riducendo al contempo al minimo la perdita di massa muscolare. Raji sottolinea che perdere grasso, in particolare quello viscerale, preservando il volume muscolare ha i maggiori benefici sull'invecchiamento cerebrale e sulla salute.
