Gli stessi geni guidano il comportamento di golden retriever e umani

AGI - Il comportamento dei Golden Retriever è guidato dagli stessi geni che regolano questi tratti negli esseri umani. Lo suggerisce uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli scienziati dell'Università di Cambridge.
Il team, guidato da Eleanor Raffan, ha analizzato il codice genetico di 1.300 golden retriever, confrontandolo con i tratti comportamentali di ciascun esemplare. Allo stesso tempo, i proprietari hanno risposto a una serie di questionari su 73 diversi comportamenti dei loro amici a quattro zampe, in modo da prevedere in modo affidabile diversi tratti comportamentali.
L'analisi del genoma e i tratti comportamentali
Utilizzando campioni di sangue, il gruppo di ricerca ha analizzato l'intero genoma di ciascun golden retriever alla ricerca di marcatori genetici più frequenti nei cani con ciascuno dei 14 tratti comportamentali individuati, rispetto a quelli che ne erano privi. Ciò ha permesso loro di collegare regioni specifiche del genoma a specifici tratti comportamentali. I risultati hanno contribuito a individuare i geni alla base di tratti come l'addestrabilità, i livelli di energia, la paura degli estranei e l'aggressività verso altri cani. I dati ottenuti sono stati esaminati anche in relazione a un'analisi simile condotta sugli esseri umani. Questo approccio ha permesso al gruppo di ricerca di scoprire 12 geni condivisi, presenti nei golden retriever e alla base dei tratti comportamentali e delle emozioni umane. "I nostri risultati - assicura Raffan - forniscono una solida prova del fatto che esseri umani e golden retriever condividono radici genetiche comportamentali".
Implicazioni per l'addestramento e la vita moderna
Il lavoro potrebbe aiutare i proprietari a comprendere il mondo emotivo dei loro animali domestici e personalizzare l'addestramento e le cure in base alle loro esigenze. "I nostri risultati - aggiunge Enoch Alex, altra firma dell'articolo - dimostrano che la genetica governa il comportamento, rendendo alcuni cani predisposti a trovare il mondo più stressante". "I cani che abitano con noi - conclude Daniel Mills, specialista in problemi comportamentali negli animali presso l'Università di Lincoln - condividono l'ambiente fisico in cui vivono, ma anche alcune delle sfide psicologiche associate alla vita moderna".