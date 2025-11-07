Si può fare a meno della plastica? Forse basta il bambù

AGI - Il bambù può rappresentare un'alternativa efficiente ed ecosostenibile alla plastica, permettendo di contenerne l'inquinamento a livello globale. È quanto emerge da un nuovo studio pubblicato su New Contaminants e condotto dalla Shenyang Agricultural University, Cina. I rifiuti di plastica, comprese le microplastiche e i contaminanti chimici associati, sono emersi come una grave minaccia sia per gli ecosistemi che per la salute pubblica in tutto il mondo. Con oltre 175 Paesi che hanno sottoscritto accordi internazionali per ridurre l'inquinamento da plastica, la ricerca di sostituti naturali e sostenibili è in cima all'agenda globale. Il recente lancio dell'iniziativa "Bamboo as a Substitute for Plastic" (BASP) da parte del governo cinese e dell'International Network for Bamboo and Rattan rappresenta un significativo passo avanti, secondo gli autori della ricerca.
A differenza delle plastiche di origine fossile, il bambù è una risorsa rinnovabile e in rapida crescita, con un'ampia distribuzione e diversità di specie in Asia, Africa e Americhe. La ricerca dimostra che la coltivazione del bambù può aumentare il sequestro del carbonio, ridurre le emissioni di gas serra e migliorare la qualità ambientale. Ad esempio, il bambù moso può sequestrare circa 5,09 tonnellate di carbonio atmosferico per ettaro all'anno, superando altri tipi di foresta comuni. Oltre alle sue credenziali ecologiche, le piantagioni di bambù contribuiscono anche al ripristino dei terreni degradati, al miglioramento della struttura del suolo e al sostegno di diversi habitat per la fauna selvatica.
Innovazioni tecnologiche e applicazioni
I recenti progressi tecnici hanno notevolmente ampliato le prestazioni del bambù. I compositi di bambù ingegnerizzati ora mostrano una resistenza alla trazione fino a tre volte superiore a quella dell'acciaio, pur rimanendo molto più leggeri. Questi materiali migliorati vengono sempre più utilizzati in condutture, materiali da costruzione e imballaggi, con alcuni tubi in bambù che durano più di 50 anni. Di conseguenza, i prodotti in bambù stanno guadagnando popolarità non solo nei Paesi con profondi legami storici con la pianta, come Cina e Corea del Sud, ma anche nei Paesi occidentali che abbracciano le tendenze dell'edilizia sostenibile.
Accettazione culturale e impatto socio-economico
L'accettazione culturale ha ulteriormente aperto la strada all'adozione del bambù. Molte regioni includono il bambù nella vita quotidiana e nel patrimonio culturale, dagli arredi e utensili agli usi medicinali e all'habitat di specie iconiche come i panda. L'espansione dell'industria del bambù sta inoltre creando nuove opportunità di lavoro e supportando le economie rurali, in particolare nei paesi in via di sviluppo.
Sfide e limiti per la sostituzione della plastica
Tuttavia, lo studio sottolinea che prima che il bambù possa sostituire completamente la plastica su scala globale è necessario affrontare sfide tecniche ed economiche. La complessa struttura interna del bambù rende la lavorazione più difficile rispetto alla plastica, con conseguenti costi di produzione più elevati e occasionali fragilità del materiale. La raccolta, soprattutto in aree remote, aumenta i costi, rendendo i prodotti monouso in bambù attualmente da due a tre volte più costosi delle tradizionali alternative in plastica. Di conseguenza, la penetrazione del mercato globale rimane limitata.