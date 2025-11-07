Svelato il segreto di chi non dimentica mai un volto

AGI - Alcune persone ricordano ogni volto che incontrano, anche a distanza di anni. A spiegare perché è uno studio dell'Università del Nuovo Galles del Sud pubblicato su Proceedings of the Royal Society B, che mostra come i cosiddetti 'super-riconoscitori' non vedano più dettagli degli altri, ma li scelgano meglio.
"Non guardano di più, guardano in modo più intelligente - ha detto James Dunn, autore principale - concentrandosi spontaneamente sulle parti del viso che forniscono gli indizi più utili per distinguere le persone". Il team ha utilizzato il tracciamento oculare su 37 super-riconoscitori e 68 persone con capacità medie, ricreando con software di intelligenza artificiale ciò che ciascun gruppo osservava.
Intelligenza artificiale e riconoscimento facciale
Le reti neurali addestrate sui movimenti oculari dei super-riconoscitori hanno identificato i volti in modo più accurato, anche con la stessa quantità di informazioni visive. Secondo Dunn, l'abilità non può essere appresa come una tecnica: "È un modo automatico e dinamico di percepire ciò che rende unico un volto".
I risultati, oltre a migliorare la comprensione del funzionamento della memoria visiva umana, potrebbero contribuire allo sviluppo di sistemi di riconoscimento facciale più efficienti.