AGI - Dal 14 al 16 novembre la città di Padova tornerà ad essere pacificamente invasa da incontri, dibattiti, laboratori e spettacoli all’insegna del pensiero critico e del contrasto alla disinformazione con l’ottava edizione del CICAP Fest, evento diffuso del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (fondato nel 1989 da Piero Angela e altre personalità per promuovere un’indagine critica e scientifica su argomenti come pseudoscienza, paranormale e misteri), dedicato nel 2025 al tema Sconfinare: l’avventura della conoscenza. Per tre giorni scienziati, divulgatori, ricercatori, giornalisti e protagonisti della cultura trasformeranno la città veneta in un laboratorio aperto di curiosità e scoperta in cui affrontare le sfide legate alla conoscenza del presente senza rinunciare alla meraviglia per l’ignoto.
Tra le location coinvolte Palazzo del Bo, il Centro Culturale Altinate San Gaetano, il Caffè Pedrocchi, Liston, MUSME - Museo di Storia della Medicina, MNU - Museo della Natura e dell’Uomo, l’Orto botanico, l’Auditorium Conservatorio di Musica C. Pollini, la Libreria Feltrinelli.
Nell’edizione 2025 della manifestazione il CICAP e Frame - Divagazioni scientifiche proseguiranno il percorso di riflessione e dibattito avviato l’anno scorso attraverso il progetto SPIC, Scienza e Politica nell’interesse dei Cittadini, con un incontro inaugurale dedicato al rapporto fra scienza e politica cui parteciperanno il membro del Parlamento Europeo Giorgio Gori, l’ex Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Presidente Isybank Francesco Profumo, e la pioniera europea delle statistiche per gli studi di genere e autrice de ‘Il Paese che conta’ (Marsilio) Laura Linda Sabbadini.
L’appuntamento sarà realizzato con il sostegno istituzionale dell’Ufficio del Parlamento Europeo a Milano. Nell’occasione sarà consegnato il ‘Premio in difesa della ragione’ alla dirigente del dipartimento prevenzione della Regione Veneto Francesca Russo. Ospite d’onore del CICAP Fest 2025 sarà il professore emerito all’Università di Cambridge David Spiegelhalter, Direttore del Winton Centre e tra i più importanti esperti di statistica al mondo, che con ‘L’arte della statistica’ (Einaudi; Premio Cosmos 2021) ha saputo documentare come dietro i numeri si celi un potente strumento di comprensione della realtà.
I libri
Tra i tanti i libri che saranno presentati alla manifestazione, ‘La salute in un angolo’ (Dedalo) di Martina Benedetti , ‘Una sanità uguale per tutti’ (Solferino) di Rosy Bindi, ‘La dieta termodinamica’ (Mondadori) di Dario Bressanini, ‘Perché contare i femminicidi è un atto politico’ (Feltrinelli) di Donata Columbro, ‘Perché dimentichiamo’ (Feltrinelli) di Sergio Della Sala, ‘Il parabrezza di Einstein’ (Solferino) di Gianluca Dotti, ‘Rimasti a terra’ (Il Mulino) di Andrea Ferrero, ‘Vertigine’ (Mondadori) di Beatrice Mautino, ‘Il mistero delle origini dell’uomo’ (Feltrinelli) di Massimo Polidoro, ‘Il paese che conta’ (Marsilio) di Linda Laura Sabbadini, ‘Vivere per sempre’ (Bollati Boringhieri) di Davide Sisto, ‘Desiderare’ (Marsilio) di Giorgio Vallortigara, ‘Cattiva prevenzione’ (Chiarelettere) di Roberta Villa, ‘Atlante del passato perduto’ (Rizzoli) di Federico Zaina. Anche nel 2025, il CICAP Fest sarà preceduto dal CICAP Fest EDU, che dal 10 al 14 novembre dedicherà a insegnanti e ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia un ricco palinsesto di eventi. Gli appuntamenti del CICAP Fest saranno a ingresso gratuito, ad eccezione del biglietto per accedere ai musei in cui si svolgono alcune attività. Per partecipare sarà necessario registrarsi, ed in alcuni casi prenotare, sul sito del festival wwww.cicapfest.it.