Il deserto del Sahara diventerà piovoso entro il 21° secolo

AGI - Entro la seconda metà del XXI secolo, l'aumento delle temperature globali potrebbe rendere il Sahara molto più umido, secondo i ricercatori dell'Università dell'Illinois Chicago.
Entro quella data, il deserto nordafricano potrebbe registrare il 75 per cento di precipitazioni in più rispetto alla media storica, come riportato da Npj Climate and Atmospheric Science. In condizioni climatiche estreme, si prevede un aumento delle precipitazioni anche nell'Africa sud-orientale e centro-meridionale, hanno affermato i ricercatori.
"I cambiamenti nei modelli delle precipitazioni influenzeranno miliardi di persone, sia in Africa che all'estero", ha affermato l'autore principale Thierry Ndetatsin Taguela, ricercatore post-dottorato in climatologia presso la Facoltà di Arti Liberali e Scienze. "Dobbiamo iniziare a pianificare per affrontare questi cambiamenti, dalla gestione delle inondazioni alle colture resistenti alla siccità".
Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici
Taguela ha affermato che comprendere come l'aumento delle temperature influenzi le precipitazioni può aiutare nello sviluppo di strategie di adattamento. Nello studio, ha utilizzato un insieme di 40 modelli climatici per simulare le precipitazioni estive in Africa nella seconda metà del XXI secolo (2050-2099) rispetto al periodo storico (1965-2014).
Taguela ha analizzato i risultati dei modelli in due scenari climatici: uno che simulava emissioni moderate di gas serra e uno che simulava emissioni molto elevate di gas serra. Entrambi gli scenari prevedono un aumento generale delle precipitazioni in Africa entro la fine del XXI secolo, con alcune variazioni regionali.
In particolare, si prevede un aumento delle precipitazioni nel deserto del Sahara del 75 per cento, seguito da un aumento del 25 per cento nell'Africa sud-orientale e del 17 per cento nell'Africa centro-meridionale. Al contrario, i ricercatori prevedono una maggiore aridità nella regione sud-occidentale, con un calo previsto delle precipitazioni del 5 per cento.
"Si prevede che il Sahara quasi raddoppierà i suoi livelli storici di precipitazioni, il che è sorprendente per una regione climatologicamente così secca", ha affermato Taguela. "Tuttavia, sebbene la maggior parte dei modelli concordi sulla tendenza generale a condizioni più umide, sussiste ancora una notevole incertezza sulla quantità di precipitazioni previste. Migliorare questi modelli è fondamentale per rafforzare la fiducia nelle proiezioni regionali".
Per la maggior parte, questi cambiamenti previsti sono associati agli effetti del cambiamento climatico, poiché temperature più elevate aiutano l'atmosfera a trattenere più umidità, il che a sua volta aumenta le precipitazioni. Anche i cambiamenti nella circolazione atmosferica hanno contribuito a ridurre le precipitazioni.