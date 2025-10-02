Chi dorme poco e male invecchia prima

AGI - Una scarsa qualità del sonno comporta un invecchiamento cerebrale accelerato. Lo rivela uno studio del Karolinska Institutet, pubblicato su eBioMedicine. "Il divario tra l'età cerebrale e l'età cronologica si ampliava di circa sei mesi per ogni punto di diminuzione del punteggio di sonno sano", ha detto Abigail Dove, ricercatrice principale. "Le persone con sonno scarso avevano un cervello che appariva in media un anno più vecchio della loro età effettiva", ha aggiunto Dove.
Lo studio ha coinvolto 27.500 persone di mezza età e anziane, utilizzando risonanza magnetica e apprendimento automatico per stimare l'età biologica del cervello basata su oltre mille fenotipi cerebrali. Sono stati analizzati fattori legati al sonno, come durata, insonnia, cronotipo, russamento e sonnolenza diurna. I ricercatori hanno identificato un aumento dell'infiammazione di basso grado come uno dei meccanismi che spiegano l'associazione tra sonno povero e invecchiamento cerebrale, contribuendo per circa il 10%.
Cosa si può fare
"Poiché il sonno è modificabile, potrebbe essere possibile prevenire l'invecchiamento cerebrale accelerato e forse anche il declino cognitivo attraverso un sonno migliore", ha aggiunto Dove. Altri meccanismi considerati includono l'efficienza ridotta del sistema di eliminazione dei rifiuti cerebrali durante il sonno e l'impatto negativo sulla salute cardiovascolare. Lo studio, pur consistente, presenta limiti come la popolazione più sana rispetto alla media e la dipendenza da dati auto-riferiti sul sonno.