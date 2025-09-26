In Usa il parto in casa è sempre più comune

AGI - La possibilità di un parto extra-ospedaliero è diventata una scelta frequente negli ultimi anni, specialmente tra le donne più giovani e con un livello di istruzione elevato. Lo rivela uno studio, presentato durante l'American Academy of Pediatrics 2025 National Conference & Exhibition a Colorado, condotto dagli scienziati del Cincinnati Children's Hospital.
Il team, guidato da Emily Miller, ha monitorato i parti extra-ospedalieri da gennaio 2018 a dicembre 2023. I dati mostrano che le donne sceglievano più spesso di partorire da casa dopo aprile 2020 rispetto al periodo antecedente. Tale tendenza, commentano gli esperti, è stata osservata maggiormente nelle madri giovani e con un livello di istruzione elevato, che avevano anche maggiori probabilità di avere un indice di massa corporea più elevato e un numero inferiore di visite prenatali.
Rischi e raccomandazioni mediche
L'American College of Obstetricians and Gynecologists, precisano gli esperti, sconsiglia il parto programmato in abitazione per le gravidanze ad alto rischio. Tra i fattori che contribuiscono a rendere 'rischiosa' una gestazione, gli autori ricordano l'età materna, la presenza di malattie croniche, problemi legati a figli precedenti o gravidanze gemellari. Comprendere il panorama in continua evoluzione di dove, quando e come le donne concludono la gravidanza, sostengono gli esperti, è fondamentale per poter offrire gli interventi più appropriati. Dato che ospedali e cliniche rurali rischiano di chiudere a causa dei tagli federali al Medicaid, gli scienziati sottolineano che le future mamme devono considerare tutti i parametri nel decidere dove partorire.
Considerazioni finali
"Sempre più donne scelgono il parto in contesti extra-ospedalieri - conclude Miller - è indispensabile comprendere gli effetti sul neonato, i rischi di eventi avversi, la necessità di supporto respiratorio e il tasso di decesso. Le famiglie devono considerare il quadro completo di rischi e benefici".