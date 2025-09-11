Una stella affamata sta divorando la sua gemella cosmica

AGI - Gli scienziati spaziali hanno scoperto che una nana bianca avida, non lontana dalla Terra, sta divorando la sua compagna celeste più vicina a una velocità mai vista prima.
Il loro studio ha scoperto che la stella doppia, chiamata V Sagittae, sta brillando in modo insolitamente luminoso mentre la nana bianca super densa si sta rimpinzando della sua gemella più grande in una frenesia alimentare.
Il tango cosmico di V Sagittae
Gli esperti ritengono che le stelle siano intrappolate in un tango extraterrestre, poiché orbitano l'una attorno all'altra ogni 12,3 ore, avvicinandosi gradualmente l'una all'altra. Si dice che potrebbe causare un'esplosione così potente da essere visibile a occhio nudo dalla Terra, a circa 10.000 anni luce di distanza.
Un mistero stellare risolto
Le scoperte sono state effettuate da un team internazionale di astronomi, tra cui il professor Phil Charles dell'Università di Southampton, guidato da Pasi Hakala dell'Università di Turku in Finlandia e dal dottor Pablo Rodríguez Gil dell'Instituto de Astrofísica de Canarias spagnolo e dell'Università di La Laguna. Charles di Southampton ha affermato che i loro risultati risolvono un mistero sulla coppia di stelle che ha lasciato perplessi gli astronomi per un secolo. Ha aggiunto: "V Sagittae non è un sistema stellare qualunque: è il più luminoso del suo genere e ha lasciato perplessi gli esperti fin dalla sua scoperta nel 1902. "Il nostro studio dimostra che questa estrema luminosità è dovuta al fatto che la nana bianca succhia la vita dalla sua stella compagna, utilizzando la materia accumulata per trasformarla in un inferno ardente. "È un processo così intenso che sta diventando termonucleare sulla superficie della nana bianca, brillando come un faro nel cielo notturno."
Un anello cosmico rivelatore
Il nuovo studio è stato pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. I ricercatori hanno immortalato la carneficina cosmica utilizzando il potente Very Large Telescope dell'Osservatorio europeo australe in Cile, e hanno fatto un'altra scoperta. Hanno scoperto che un anello di gas, simile a un alone gigante, circonda entrambe le stelle, conseguenza delle enormi quantità di energia generate dalla nana bianca affamata.
Questo anello inaspettato, formato dai detriti di questo caotico banchetto, ci fornisce un indizio che potrebbe cambiare ciò che sappiamo su come vivono e muoiono le stelle, ha affermato l'autore principale, Pasi Hakala dell'Università di Turku. Ha aggiunto: "La nana bianca non può consumare tutta la massa trasferita dalla sua stella gemella calda, quindi crea questo anello cosmico luminoso. "La velocità con cui questo sistema stellare condannato sta barcollando selvaggiamente, probabilmente a causa dell'estrema luminosità, è un segnale frenetico della sua imminente e violenta fine."