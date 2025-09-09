Contro le macchie gialle sui vestiti c'è qualcosa di più efficace della candeggina
Contro le macchie gialle sui vestiti c'è qualcosa di più efficace della candeggina

Uno studio giapponese ha scoperto che la luce LED blu ad alta intensità rimuove gli effetti del sudore sulle camicie bianche
AGI - Le macchie gialle di sudore su camicie bianche sono un problema comune e spesso si pensa che la candeggina sia la soluzione migliore; tuttavia la luce LED blu ad alta intensità sembra rimuovere queste macchie in modo migliore rispetto alla candeggina o ai raggi UV. Lo rivela uno studio guidato da Tomohiro Sugahara, dell’Università di Kyoto, pubblicato su ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

La scienza dietro le macchie gialle

Le macchie gialle sono causate da sostanze oleose come lo squalene e l’acido oleico presenti negli oli della pelle e nel sudore. Nel test, i ricercatori hanno applicato squalene su campioni di tessuto di cotone, trattandoli con perossido di idrogeno, o candeggina, raggi UV o luce LED blu.

Il potere della luce LED blu

La luce blu, attivando l’ossigeno dell’ambiente, innesca un processo di fotosbiancamento che schiarisce efficacemente le macchie senza danneggiare i tessuti, anche su seta e poliestere. Questo metodo rappresenta un approccio più sostenibile e delicato rispetto agli agenti ossidanti tradizionali, che spesso richiedono calore e sostanze chimiche aggressive, rischiando di rovinare i tessuti delicati.

Consigli utili

Ulteriori consigli per prevenire e trattare le macchie gialle includono l’uso di bicarbonato di sodio e acqua ossigenata in pasta, aceto bianco come ammorbidente naturale, lavaggi a temperature adeguate e pretrattamenti mirati. Evitare residui di detersivi o ammorbidenti e conservare i vestiti in ambienti asciutti e ben ventilati sono strategie importanti per mantenere i capi puliti più a lungo.

