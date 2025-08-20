C'è una Luna così piccola che si potrebbe visitare in poche ore

AGI - Non ha ancora un nome, ma di lei si sa con certezza che è così piccola da poter essere circumnavigata in poche ore. Si tratta della nuova significativa scoperta degli scienziati che hanno individuato una nuova luna in orbita attorno a Urano. A catturarla, come ha spiegato la NASA, il telescopio James Webb. Misura circa 10 km di diametro e si unisce alle altre 28 lune conosciute che orbitano attorno al gigante ghiacciato.
La nuova luna era sfuggita alle osservazioni, persino a quelle della sonda spaziale Voyager 2 durante il suo sorvolo nel 1977, a causa delle sue dimensioni minuscole.
La nuova luna di Urano
"È una luna piccola, ma è una scoperta significativa", ha dichiarato Maryame El Moutamid, scienziata capo del Southwest Research Institute in Colorado, che ha guidato il team che ha fatto la scoperta.
Urano ha ora 28 lune conosciute, di cui circa la metà sono rocce più piccole e orbitano più vicine al loro pianeta natale rispetto alla nuova scoperta.
L'orbita e le lune di Urano
Secondo i ricercatori, il nuovo satellite si trova a circa 56.000 km dal centro del pianeta e ha un'orbita quasi circolare e si trova all'interno dell'orbita delle lune più grandi del pianeta: Miranda, Ariel, Umbriel, Titania e Oberon. Queste lune prendono il nome da personaggi letterari di grandi scrittori britannici come William Shakespeare e Alexander Pope, ma anche Desdemona e Puck. Il satellite al momento è stato denominato S/2025 U1 e avrà un nome dopo l'approvazione dell'Unione Astronomica Internazionale, che sovrintende al processo ufficiale di denominazione degli oggetti astronomici.