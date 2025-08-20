Il contatto con la natura aiuta la salute mentale

AGI - Per chi soffre di problemi di salute mentale, il contatto con la natura potrebbe rivelarsi una misura assai efficace per ridurre i sintomi della depressione e dell’ansia. Un nuovo studio pilota dell’Università di Exeter, pubblicato su Behavioral Sciences, ha scoperto che un programma autogestito di quattro settimane basato sulla natura chiamato Roots and Shoots riesce ad aiutare gli adulti a migliorare il loro umore, ad aumentare la consapevolezza e a riconnettersi con l’ambiente naturale.
Problemi di salute mentale come depressione e ansia colpiscono milioni di persone in tutto il mondo, causando non solo disagio personale, ma anche notevoli difficoltà economiche, con un costo stimato di 118 miliardi di sterline all’anno solo nel Regno Unito. I servizi di salute mentale tradizionali sono spesso sotto pressione e molti di coloro che necessitano di supporto non lo ricevono a causa della mancanza di risorse. Inoltre, lo stigma che circonda la salute mentale può rappresentare un ostacolo alla ricerca di aiuto.
Il Dott. Matt Owens , dell’Università di Exeter e co-fondatore del gruppo di ricerca sulla natura e la salute mentale ROWAN , ha guidato lo studio e ha affermato: “Sappiamo che trascorrere più tempo nella natura e connettersi con essa può essere benefico per il benessere mentale, ma purtroppo trascorriamo sempre più tempo in ambienti chiusi. Abbiamo sviluppato un pacchetto di auto-aiuto che utilizza principi sia della psicologia clinica che della ricerca naturalistica per consentire alle persone di trascorrere più tempo nella natura, riscoprire il loro rapporto con gli ambienti naturali e migliorare il loro benessere”.
Il programma Roots and Shoots è stato testato in uno studio pilota che ha coinvolto 47 adulti, assegnati in modo casuale all’utilizzo immediato della guida di auto-aiuto o all’inserimento in una lista d’attesa. Inizialmente, i partecipanti in lista d’attesa non hanno utilizzato la guida, ma hanno compilato gli stessi questionari di coloro che l’avevano utilizzata. In questo modo, i ricercatori hanno potuto confrontare il gruppo che aveva ricevuto la guida con il gruppo in lista d’attesa. I partecipanti che hanno seguito il programma Roots and Shoots hanno riferito livelli di benessere più elevati rispetto a quelli in lista d’attesa: l’82 percento ha riscontrato miglioramenti stabili e il 59 percento ha soddisfatto i criteri per un cambiamento clinicamente significativo.
Tra i benefici secondari figurano un più forte senso di connessione con la natura, miglioramenti nella consapevolezza e una riduzione dello stress. Alcuni partecipanti sono addirittura passati da livelli clinici di depressione e ansia a livelli inferiori alla soglia entro la fine dello studio. In particolare, il 94 per cento di coloro che hanno completato la guida ha dichiarato che consiglierebbe Roots and Shoots a un amico. I partecipanti hanno trovato la guida Roots and Shoots facile da usare e utile, e quasi la metà ha espresso interesse per un programma della durata superiore a quattro settimane. Sono stati osservati alti livelli di coinvolgimento durante tutto lo studio, con la maggioranza dei pazienti che ha aderito alle attività autoguidate. La dott.ssa Hannah Bunce, co-fondatrice di ROWAN e psicologa clinica, ha affermato:
“Gli interventi di auto-aiuto possono svolgere un ruolo importante nel supportare l’accesso all’assistenza sanitaria mentale, ove appropriato. Risorse di auto-aiuto come Roots and Shoots sono ancora in una fase iniziale. Offrono un’opzione promettente per le persone che vogliono autogestire i problemi di salute mentale, migliorando il benessere e promuovendo al contempo il loro rapporto con la natura. I risultati dello studio pilota sono molto promettenti, ma, cosa fondamentale, ora abbiamo bisogno di finanziamenti per una sperimentazione più ampia e per ulteriori test prima di poterlo offrire su larga scala”.