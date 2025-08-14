Cosa c'è nel beccuccio delle e-cig e cosa si rischia

AGI - Autentiche colonie di funghi di varie specie, capaci di provocare malattie respiratorie anche importanti. Basta avere l'abitudine di "svapare" da lungo tempo, con una certa frequenza e utilizzando lo stesso strumento da un po'.
C'è una ricerca che spiega nel dettaglio cosa è possibile trovare nei comuni beccucci da sigaretta elettronica, i drip tip. Il team che ha esaminato le superfici dei beccucci da svapo e ha scoperto che erano "abbondantemente colonizzati" da varie specie fungine.
Lo studio ha identificato funghi tra cui Rhodotorula, Aureobasidium, Cystobasidium e Meyerozyma. E il particolare che ha allertato gli studiosi sta nel fatto che non si tratta di funghi che solitamente si trovano nella bocca umana.
Cystobasidium minutum, un fungo preoccupante
Una delle scoperte più significative è stata la prevalenza di Cystobasidium minutum, un fungo simile al lievito. Esperimenti di laboratorio condotti sui topi hanno indicato che l'esposizione per inalazione a questo organismo potrebbe portare a una sovrapproduzione di muco e sintomi di malattia polmonare ostruttiva, simile alla bronchite cronica. I topi colpiti hanno mostrato una marcata infiammazione respiratoria, evidenziando un potenziale percorso attraverso il quale i boccagli contaminati potrebbero avere un impatto sulla salute dei polmoni.
Contaminazione microbiologica e rischi per la salute
Gran parte della ricerca esistente sui rischi per la salute dello svapo si è concentrata sul contenuto chimico di e-liquid e aerosol, come nicotina, aromi e composti tossici rilasciati durante il riscaldamento. Meno attenzione è stata data alla contaminazione microbiologica dei dispositivi di svapo, nonostante i beccucci entrino in contatto diretto e ripetuto con la bocca e siano spesso conservati in ambienti che potrebbero favorire la crescita microbica.
I ricercatori sottolineano che, sebbene i loro esperimenti forniscano una forte evidenza della presenza di funghi, lo studio è ancora in fase di prestampa e non è ancora stato sottoposto a revisione paritaria. Ciò significa che i risultati devono essere interpretati con cautela fino a quando non saranno convalidati da ulteriori studi. Inoltre, gli effetti dannosi sono stati osservati in modelli animali, quindi non sono ancora disponibili prove dirette nei vapers umani.
Implicazioni e pericoli potenziali per i vapers
Ciononostante, le implicazioni sono preoccupanti. L'individuazione di funghi in grado di indurre problemi respiratori nei topi suggerisce un potenziale, se non confermato, rischio per gli utenti umani. Per le persone che svapano regolarmente, in particolare quelle con un sistema immunitario indebolito o condizioni respiratorie preesistenti come l'asma o la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), la contaminazione fungina potrebbe rappresentare un ulteriore pericolo per la salute.
Igiene dei dispositivi di svapo e raccomandazioni
La ricerca solleva anche domande più ampie sulle pratiche igieniche tra gli utenti di vaporizzatori. Molte persone potrebbero non pulire regolarmente i propri dispositivi, consentendo l'accumulo di saliva, particelle ambientali e microbi. A differenza delle sigarette convenzionali, che vengono smaltite dopo l'uso, i dispositivi di svapo e i loro bocchini vengono riutilizzati ripetutamente, aumentando le possibilità di contaminazione. Le raccomandazioni per la pulizia e la manutenzione delle apparecchiature di svapo variano e ci sono poche indicazioni formali sulla prevenzione dell'accumulo di microbi. I risultati dello studio potrebbero indurre a richiedere consigli più chiari da parte delle autorità sanitarie pubbliche e dei produttori, compreso il potenziale uso di materiali antimicrobici nella progettazione del boccaglio o istruzioni più esplicite per la sanificazione regolare.