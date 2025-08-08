Le ragazze con problemi di peso hanno più probabilità di essere depresse

AGI - Le ragazze adolescenti che percepiscono di avere problemi di peso pur non essendo obese presentano un rischio significativamente più alto di depressione e tendenze suicide rispetto a quelle che si percepiscono in sottopeso. Lo rivela uno studio coreano condotto dalla Clinica sanitaria scolastica Eunha Jeong, scuola media Doonchon, di Seul, su oltre 50.000 studenti delle scuole medie e superiori, basato sui dati del Korea Youth Risk Behavior Survey 2023, riportato su PLOS One.
Rischi aumentati con la percezione di sovrappeso
In particolare, nelle ragazze non obese con percezione di sovrappeso, il rischio di depressione aumenta di circa 1,1 volte e il rischio di suicidio di circa 1,3 volte rispetto alle coetanee che si percepiscono sottopeso. Questo effetto non è invece risultato statisticamente significativo nei ragazzi non obesi.
Inoltre, lo studio ha mostrato che le ragazze hanno una maggiore prevalenza di percezione di sovrappeso (37,3%) rispetto ai ragazzi (36%). Il rischio di depressione (30,7%) e ideazione suicidaria (18,2%) è più elevato nelle ragazze rispetto ai ragazzi (21,3% e 10,7% rispettivamente). Tra gli adolescenti obesi, la prevalenza è maggiore nei maschi (22,5%) rispetto alle femmine (17,4%).
Educazione e supporto per una percezione realistica
I risultati indicano quindi che la percezione soggettiva del peso corporeo, specialmente nelle ragazze adolescenti, ha un impatto psicologico significativo che va oltre la condizione reale di obesità. Per migliorare la salute mentale degli adolescenti, lo studio suggerisce di abbinare la prevenzione dell'obesità a una educazione adeguata al riconoscimento realistico del proprio peso corporeo, con attenzione ai diversi bisogni di genere.
In sintesi, nelle ragazze adolescenti coreane, una percezione distorta o negativa del peso corporeo è associata a un aumento del rischio di depressione e pensieri suicidari, indipendentemente dal fatto che siano obese o meno. Questo sottolinea l'importanza di interventi mirati che promuovano un'immagine corporea sana e supporti psicologici specifici per sesso.