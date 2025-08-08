E' stata una cometa a innescare l'ultima glaciazione

AGI - L'analisi dei sedimenti oceanici ha portato alla luce indizi geochimici in linea con la possibilità che l'incontro con una cometa in disintegrazione, 12.800 anni fa nell'emisfero settentrionale, abbia innescato un rapido raffreddamento dell'aria e degli oceani terrestri. Christopher Moore dell'Università della Carolina del Sud, Stati Uniti, e colleghi presentano questi risultati sulla rivista open access PLOS One.
Raffreddamento e impatti cometari
Durante il brusco raffreddamento – l'evento del Dryas Recente – le temperature scesero di circa 10 gradi Celsius in un anno o meno, con temperature più basse che durarono circa 1.200 anni. Molti ricercatori ritengono che non vi sia stata alcuna cometa coinvolta e che l'acqua di scioglimento dei ghiacciai abbia causato il raffreddamento dell'Oceano Atlantico, indebolendo significativamente le correnti oceaniche che trasportano l'acqua calda tropicale verso nord.
Al contrario, l'ipotesi dell'impatto del Dryas Recente postula che la Terra sia passata attraverso i detriti di una cometa in disintegrazione, con numerosi impatti e onde d'urto che hanno destabilizzato le calotte glaciali e causato massicce inondazioni di acqua di scioglimento che hanno bloccato le principali correnti oceaniche.
Nuove prove dai fondali oceanici
Tuttavia, l'ipotesi dell'impatto è stata meno supportata, in assenza di prove provenienti dai sedimenti oceanici. Per colmare questa lacuna, Moore e colleghi hanno analizzato la geochimica di quattro carote di fondale marino della Baia di Baffin, vicino alla Groenlandia. La datazione al radiocarbonio suggerisce che le carote includono sedimenti depositati all'inizio dell'evento del Dryas Recente.
Per studiarle, i ricercatori hanno utilizzato diverse tecniche, tra cui:
- Microscopia elettronica a scansione
- Spettrometria di massa a tempo di volo con plasma accoppiato induttivamente a singola particella
- Spettroscopia a dispersione di energia
- Spettrometria di massa con plasma accoppiato induttivamente ad ablazione laser
L'analisi ha rilevato detriti metallici la cui geochimica è coerente con quella della polvere cometaria.
Microsfere e nanoparticelle extraterrestri?
Questi si trovavano accanto a particelle sferiche microscopiche la cui composizione indica un'origine prevalentemente terrestre, con alcuni materiali ritenuti extraterrestri, suggerendo che queste microsferule potrebbero essersi formate quando frammenti di cometa sono esplosi appena sopra o dopo aver colpito il suolo, fondendo i materiali.
L'analisi ha anche scoperto nanoparticelle ancora più piccole con alti livelli di platino, iridio, nichel e cobalto, che potrebbero essere segni di origine extraterrestre. Nel complesso, questi risultati indicano un'anomalia geochimica verificatasi all'incirca nel periodo in cui ebbe inizio l'evento del Dryas Recente.
Ipotesi ancora da confermare
Tuttavia, non forniscono prove dirette a sostegno dell'ipotesi dell'impatto. Sono necessarie ulteriori ricerche per confermare se i risultati siano effettivamente prova di un impatto e per collegare saldamente un impatto al raffreddamento climatico.
Christopher R. Moore aggiunge: "La nostra identificazione di uno strato di impatto del Dryas Recente nei sedimenti marini profondi sottolinea il potenziale dei dati oceanici nell'ampliare la nostra comprensione di questo evento e dei suoi impatti climatologici".
Mohammed Baalousha aggiunge: "È fantastico implementare i nostri strumenti nanoanalitici in una nuova area di studio, ovvero l'analisi delle nanoparticelle generate o trasportate nel sito principale della Baia di Baffin durante il Dryas Recente. Siamo sempre lieti di supportare i nostri colleghi ed esplorare nuove frontiere".
Vladimir Tselmovich conclude: "Le collisioni della Terra con le comete hanno portato a catastrofi che hanno causato cambiamenti climatici e la morte di intere civiltà. Uno di questi eventi è stata una catastrofe avvenuta circa 12.800 anni fa. Dopo aver studiato in dettaglio le tracce microscopiche di questo disastro nella Baia di Baffin, siamo stati in grado di trovare molteplici tracce di materia cometaria, identificate dalla morfologia e dalla composizione delle microparticelle trovate. La quantità di polvere cometaria nell'atmosfera è stata sufficiente a causare un "inverno da impatto" di breve durata, seguito da un periodo di raffreddamento di 1.400 anni. I risultati ottenuti confermano l'ipotesi che la Terra sia entrata in collisione con una grande cometa circa 12.800 anni fa".