Contro lo stress legato al supercaldo, i migliori amici dei coralli sono i microbi unicellulari 

AGI - Sono microbi unicellulari i migliori amici dei coralli: un ordine di dinoflagellati, noti sotto il nome scientifico di Syndiniales, sembra proteggere i coralli dallo stress indotto dal caldo, aiutandoli a resistere a eventi dovuti al cambiamento climatico, come lo sbiancamento. Lo rivela uno studio condotto dagli scienziati della University of Miami Rosenstiel School of Marine, Atmospheric and Earth Science e dell’Istituto di Biologia Evolutiva di Barcellona, pubblicato sulla rivista Environmental Microbiology.

La ricerca offre nuovi spunti sul ruolo che i microbi potrebbero svolgere nel favorire la sopravvivenza dei coralli nell’attuale contesto di surriscaldamento degli oceani. Gli scienziati hanno scoperto che l’abbondanza di alcuni protisti all’interno del microbioma dei coralli, i diversi microrganismi che vivono all’interno dei coralli, può indicare la capacità di un corallo nel sopravvivere allo stress termico.

Queste scoperte hanno importanti implicazioni per la tutela dei coralli, che si trovano ad affrontare eventi di riscaldamento degli oceani sempre più frequenti, in particolare quando privi zooxantelle, le alghe simbiotiche che vengono espulse da un corallo durante lo sbiancamento indotto dalle acque calde.

“È la prima volta che un microbo non algale influenza la capacità dei coralli di sopravvivere a un evento di stress termico”, ha dichiarato Javier del Campo, professore assistente aggiunto presso la Rosenstiel School, ricercatore principale dell’IBE, un centro congiunto del Consiglio nazionale delle ricerche spagnolo e dell’Università Pompeu Fabra e autore senior dello studio.

“Poiché i coralli devono affrontare un numero sempre maggiore di eventi di stress indotto dal calore a causa dei cambiamenti climatici, una migliore comprensione di tutti i microbi che possono influenzare la loro sopravvivenza può informare i professionisti della conservazione sui coralli a cui dare priorità per gli interventi”, ha continuato del Campo.

Per condurre lo studio, il gruppo internazionale di ricercatori ha raccolto campioni di corallo da tutto il Mediterraneo per analizzare il loro microbioma e condurre esperimenti di stress termico. Gli scienziati hanno amplificato e sequenziato due tipi di rRNA per esaminare i batteri e i protisti presenti nel microbioma di una specie di corallo molle, il violescent sea-whip, noto come Paramuricea clavata, prima di indurre uno stress termico naturale in laboratorio per esaminare i segni di mortalità.

La Paramuricea clavata è un importante architetto delle barriere coralline temperate del Mediterraneo, attualmente minacciato da eventi di mortalità di massa legati al riscaldamento globale. I ricercatori hanno scoperto che un gruppo di protisti unicellulari parassiti, chiamati Syndiniales, sono più comuni nei coralli che sopravvivono allo stress termico, mentre i Corallicolidi, un gruppo di protisti strettamente correlati al parassita che causa la malaria negli esseri umani, sono più comuni nei coralli che muoiono a causa dello stress termico.

Secondo i ricercatori, i protisti, o eucarioti unicellulari, sono meno studiati dei batteri nella maggior parte degli organismi ospiti, ma possono influire in modo importante sulla salute del corallo che li ospita. “Il microbioma è una componente vitale della salute dell’ospite corallino e dovremmo studiarne tutti i membri, dai batteri ai protisti”, ha sottolineato del Campo.