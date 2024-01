Arriva la pillola che fa dimagrire vibrando

AGI - Un gruppo di ricercatori, guidato da Shriya Srinivasan, ingegnere biomedico dell'Università di Harvard e da Giovanni Traverso, gastroenterologo e ingegnere biomedico del Massachusetts Institute of Technology, ha ideato un'alternativa meno invasiva e potenzialmente più economica che si propone di sostituire gli attuali metodi per perdere peso: una pillola vibrante che stimola le terminazioni nervose dello stomaco e comunica al cervello che è ora di smettere di mangiare.

La capsula, presentata su Science Advances, ha mostrato di ridurre del 40% l'assunzione di cibo nei maiali senza causare effetti collaterali evidenti. Gli scienziati ora sperano di trasformarlo in un trattamento per l'obesità per gli esseri umani. "E' un approccio credibile e ingegnoso", ha detto Guillaume de Lartigue, neurobiologo del Monell Chemical Senses Center, che non era collegato allo studio. "I dati sembrano molto convincenti", ha continuato de Lartigue,

La nuova terapia per perdere peso?

Tuttavia, altri esperti si chiedono se la pillola possa essere trasformata in una terapia pratica per perdere peso. La pillola dimagrante vibrante sviluppata dalla squadra di ricerca ha mostrato di poter indurre lo stomaco a sentirsi pieno. Lo stomaco si distende quando consumiamo un pasto, stimolando le terminazioni nervose nella parete dell'organo che inviano messaggi al cervello. Questi segnali ci fanno sentire sazi, incoraggiandoci ad allontanarci dalla tavola.

I ricercatori hanno cercato di trovare trattamenti per l'obesità che sfruttino questo effetto. Un approccio prevede l'inserimento nello stomaco di un palloncino pieno di liquido che produce un senso di sazietà. Un'altra opzione è un dispositivo impiantato che stimola il nervo vago, che trasmette gli impulsi dallo stomaco al cervello.

Tuttavia, i palloncini possono diventare meno efficaci con il passare del tempo, poiché lo stomaco si abitua al costante stiramento, e alcuni pazienti sono morti dopo averli ricevuti. I dispositivi di stimolazione nervosa richiedono un intervento chirurgico e non sembrano determinare una grande perdita di peso.

Lo studio presenta una pillola di 31 per 10 millimetri che trasporta un piccolo motore e una batteria. Un gel inserito nella pillola impedisce al motore di accendersi. Ma, il gel si scioglie rapidamente quando entra in contatto con il liquido dello stomaco, permettendo al motore di iniziare a girare. Quando ciò accade, la pillola si agita per circa 38 minuti, più o meno il tempo in cui rimarrebbe nello stomaco. I ricercatori hanno ipotizzato che queste vibrazioni potessero stimolare le terminazioni nervose che segnalano la sazietà. Per testare la pillola, la squadra di scienziati l'ha inserita nello stomaco di giovani maiali di dimensioni e peso simili a quelli degli esseri umani.