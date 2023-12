AGI - Quali sono le scoperte scientifiche che hanno segnato il 2023?

1. Trattamenti contro l’Alzheimer come lecanemab e docanemab hanno mostrato molte potenzialità, ma presentano limiti e incognite sul lungo termine.

2. Decodificatore cerebrale: Un sistema AI dell'Università del Texas traduce l'attività cerebrale in testo. Mentre solleva questioni etiche, offre speranze per le persone con difficoltà di comunicazione.



3. Scoperte astronomiche: Il numero di pianeti scoperti ha superato i 5.500, con il Transiting Exoplanet Survey Satellite e il James Webb Space Telescope che forniscono dettagli su questi mondi, inclusa Encelado di Saturno, dove sono stati rilevati segni di fosforo, elemento chiave per la vita.

4. Nuovo pan-genoma: Gli NIH hanno introdotto un aggiornamento del genoma umano che rappresenta una varietà più ampia di persone, migliorando la comprensione delle vulnerabilità alle malattie.



5. L'idrogeno come risorsa: l'interesse per l'idrogeno come fonte di energia pulita è cresciuto, soprattutto con la scoperta di depositi naturali sottoterra. Programmi, come quello degli Stati Uniti, stanno cercando modi sostenibili per estrarre questa risorsa.



6. Vaccino contro la malaria: Un nuovo vaccino, R21/Matrix-M, sviluppato dall'Università di Oxford, ha mostrato un'efficacia del 75%, rappresentando un passo avanti nella lotta contro la malaria, una malattia che causa molte vittime ogni anno.