AGI - Tra le specie di rane, le caratteristiche dentali generalmente non rivestono particolare rilevanza, si presentano come piccoli aculei lungo la mascella superiore. Tuttavia, un gruppo di anfibi abitanti i corsi d’acqua nel sudest asiatico si distingue per un adattamento peculiare: due “zanne” ossee sporgenti dalla mascella inferiore.

Questi denti, utilizzati per contendere territorio e partner, dimostrano una versatilità straordinaria, consentendo persino la cattura di prede dal guscio robusto, quali centopiedi giganti e granchi. In uno studio recentemente pubblicato sulla rivista PLOS ONE, i ricercatori hanno documentato questa nuova specie di rana, risultante essere la più piccola mai individuata. La nuova specie, denominata Limnonectes phyllofolia, presenta dimensioni notevolmente ridotte rispetto alle controparti fangose presenti nell’isola in cui è stata identificata, approssimativamente delle dimensioni di una moneta da 25 centesimi.

In collaborazione con il Museo di Zoologia di Bogor, un team del McGuire Lab presso l’Università della California, Berkeley, ha individuato questi esemplari sull’isola montuosa e complessa di Sulawesi, appartenente all’arcipelago indonesiano. L’ecosistema diversificato di Sulawesi, caratterizzato da montagne, vulcani, foreste pluviali e nuvole, offre un habitat unico che promuove un’elevata biodiversità. L’identificazione della nuova specie è avvenuta durante una spedizione nel corso della quale il team ha notato nidi di uova di rana posizionati su giovani alberi e massi ricoperti di muschio.

Le uova della nuova specie di rana

Contrariamente alla consuetudine delle rane, che depongono le uova in ambienti acquatici per evitare la disidratazione, questi esemplari deponevano le uova su foglie e massi mossi a notevole altezza dal suolo. La custodia ravvicinata delle uova da parte dei genitori maschi è risultata essere una pratica inusuale. Tale comportamento permette ai genitori di rivestire le uova con composti che ne preservano l’umidità e ne impediscono la contaminazione batterica e fungina. L’osservazione ravvicinata degli anfibi responsabili della custodia ha rivelato la loro affiliazione alla famiglia delle rane dotate di zanne, nonché la presenza di zanne appena percettibili.

È da notare che i genitori maschi si occupano della custodia delle uova, un comportamento raro nell’ambito delle rane. Gli studiosi avanzano l’ipotesi che i comportamenti riproduttivi peculiari di queste rane possano correlarsi alle loro zanne più piccole rispetto alle specie affini. Alcune specie imparentate presentano zanne di dimensioni maggiori, utilizzate per scoraggiare la competizione nella selezione di siti di deposizione lungo i fiumi. Dato che queste rane hanno sviluppato un metodo di deposizione delle uova lontano dall’acqua, sembrano aver perso la necessità di zanne imponenti.

L’identificazione e lo studio di questa nuova specie, unica nel suo genere, sottolinea l’importanza della conservazione degli habitat tropicali come Sulawesi. La distruzione dell’habitat rappresenta una minaccia costante per la preservazione della straordinaria diversità di specie presenti in questi ecosistemi preziosi.