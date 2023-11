Perchè il Ghiacciaio Cadman in Andartide si sta ritirando velocemente

AGI - Il Ghiacciaio Cadman sulla Penisola Antartica sta cambiando velocemente. Un nuovo studio pubblicato su Nature Communications dice che tra il 2018 e il 2019 si è ritirato rapidamente a causa del riscaldamento degli oceani. La velocità del ghiaccio è aumentata molto, del 94%, dopo essere rimasta stabile per tanti anni.

Questo ci dice che i ghiacciai sul lato ovest della Penisola Antartica si stanno sciogliendo velocemente, ed è un segno importante dei cambiamenti nel clima che potrebbero arrivare. Quando i ghiacciai si ritirano, c'è il rischio che l'intera lastra di ghiaccio in Antartide possa destabilizzarsi, facendo aumentare il livello del mare.

I ricercatori, fino ad ora, si erano concentrati sui ghiacciai nella parte orientale della Penisola Antartica, perchè le grandi piattaforme di ghiaccio Larsen si erano rotte. Tuttavia, i ghiacciai nella parte occidentale, come il Cadman, sono stati più stabili per almeno 50 anni. Gli scienziati dell'Università di Leeds, in Gran Bretagna, guidati da Benjamin Wallis, hanno usato immagini satellitari e misurazioni dell'oceano per capire cosa stava succedendo al Ghiacciaio Cadman tra il 1991 e il 2022.

Hanno scoperto che, dopo anni di tranquillità, il ghiacciaio si è mosso più velocemente e la parte di ghiaccio collegata ad esso è collassata. La quantità di ghiaccio che si è staccata è aumentata di circa mezzo miliardo di tonnellate all'anno. Il fronte del ghiacciaio si è spostato indietro di 8 km tra novembre 2018 e dicembre 2019, e lo strato di ghiaccio ancorato si è assottigliato di 20 metri all'anno.

Tutto questo è successo a causa di un canale profondo di 400 metri che ha permesso all'acqua calda dell'oceano di raggiungere il ghiacciaio. Questi risultati dicono che l'acqua calda dell'oceano può far sì che i ghiacciai si muovano più velocemente e perdano più ghiaccio. Mostrando quanto la Penisola Antartica sia vulnerabile al riscaldamento dell'oceano.