I pinguini si riconoscono dal timbro della voce

AGI - I pinguini si riconoscono, l'uno dall'altro, anche ascoltando il timbro della loro voce. Lo rileva uno studio dell'Università di Torino sulla comunicazione acustica dei pinguini africani dove si descrivono i meccanismi e le strutture anatomiche coinvolte nella produzione dei segnali vocali, evidenziando convergenze evolutive con i mammiferi e l'uomo.

Sulla rivista scientifica Proceedings of the Royal Society B, è stato pubblicato un nuovo articolo sulla comunicazione vocale nei pinguini. L'articolo è frutto di una collaborazione tra due dipartimenti dell'Università di Torino (DBIOS e Scienze Veterinarie), l'Università Jean-Monnet (Francia), l'Università UWC (Sudafrica) e la Fondazione SANCCOB.

Utilizzando una combinazione di tecniche di diagnostica per immagini, modellistica computazionale e registrazioni in vivo, un gruppo di ricercatori guidato da UniTo Livio Favaro e di Anna Zanoli ha scoperto che i pinguini africani utilizzano le risonanze dei condotti vocali per codificare nei segnali acustici le informazioni che permettono loro di riconoscersi individualmente. Un meccanismo evolutivamente analogo a quello che utilizzano i mammiferi e l'uomo stesso, per riconoscersi dal timbro della voce.

Tra i pinguini, il pinguino africano (Spheniscus demersus) è una specie modello ideale per studiare come le risonanze del tratto vocale codificano informazioni biologicamente rilevanti. Infatti, questa specie è monogama, fortemente territoriale e, a causa delle pressioni selettive e allo stile di vita coloniale, è stato riscontrato che i richiami di contatto e i canti riproduttivi (ecstatic display songs) variano significativamente tra gli individui, permettendo loro di riconoscersi tra "vicini di nido" e membri di una coppia.

Le vocalizzazioni dei pinguini sono prodotte da uno specifico organo chiamato "siringe", al cui interno, delle membrane vengono messe in vibrazione al passaggio dell'aria, generando un segnale periodico caratterizzato dalla frequenza fondamentale (corrispondente alla velocità di vibrazione delle membrane) e dalle relative componenti armoniche. Tale segnale passa poi nella trachea e nella bocca, dove viene modificato in base alle frequenze di risonanza (dette formanti) di queste cavità anatomiche.

Gli autori dello studio hanno registrato numerosi pinguini africani nell'aprile 2019 presso la Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds (SANCCOB) di Citta' del Capo, in Sudafrica. Contestualmente, hanno studiato l'apparato vocale di altri individui adulti trovati morti lungo le coste della provincia sudafricana di Western Cape. In particolare, iniettando della gomma siliconica catalizzata, è stato ottenuto un calco preciso dell'intero apparato fonatorio.

I calchi sono stati successivamente trasportati al Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Torino, dove sono stati sottoposti a Tomografia Assiale Computerizzata (TAC). Infine, presso il DBIOS e utilizzando il centro di calcolo interdipartimentale c3s UniTo, sono stati costruiti modelli computazionali a partire dai risultati della TAC e dalle registrazioni degli animali in vivo.

I ricercatori hanno dimostrato che, nel pinguino africano, leggere variazioni della lunghezza e della sezione trasversale delle regioni tracheali e della cavità laringofaringea causano un ampio spostamento nelle formanti delle vocalizzazioni. Tali regioni possono quindi svolgere un ruolo cruciale nel determinare il pattern formantico delle vocalizzazioni e, di conseguenza, nel determinare l'identità vocale degli individui, analogamente a quanto avviene nelle cavità nasali e nella cavità orale dei mammiferi e dell'uomo stesso.

I commenti dei ricercatori

"I nostri risultati - suggerisce Livio Favaro, biologo marino e coordinatore della ricerca sui pinguini africani presso l'Universita' di Torino - sottolineano come le frequenze di risonanza dei condotti vocali possano essere utilizzate per riconoscersi tra individui in numerosi altri vertebrati oltre all'uomo e ai mammiferi." "Le tecniche di diagnostica per immagini - continua il Prof. Alberto Valazza, co-autore dello studio e docente di clinica chirurgica veterinaria - possono contribuire enormemente alla caratterizzazione dell'apparato fonatorio degli uccelli, finora largamente inesplorato."

Infine, i ricercatori hanno notato una mancanza di correlazione tra le frequenze di risonanza del condotto vocale e la dimensione dei pinguini. "Per quanto ne sappiamo - aggiunge la Dott.ssa Anna Zanoli, etologa e prima autrice dello studio - la mancanza di correlazione tra frequenze formanti e dimensioni dello scheletro è stata riportata anche nei pinguini di Humboldt e di Magellano, il gabbiano reale e il re di quaglie."

Nell'uomo, tale assenza di correlazione è frutto della discesa della laringe nel condotto vocale come prerequisito per lo sviluppo del linguaggio. "I risultati del nostro studio - sottolinea il Prof. Marco Gamba, zoologo ed esperto in bioacustica comparata - forniscono ulteriori evidenze che in altri tetrapodi oltre all'uomo ci si possa aspettare una debole relazione tra le formanti e le dimensioni del corpo".

"Questo è particolarmente evidente - continua il Prof. David Reby, docente di etologia presso l'Università Jean Monnet di Saint-E'tienne - quando si esaminano individui dello stesso sesso e della stessa classe di eta'." Negli uccelli, questa condizione potrebbe essere ancestrale e diffusa al di la' delle specie (es. cigni e gru) nelle quali è noto un allungamento "sproporzionato" della trachea rispetto alle dimensioni corporee.

"Le frequenze formanti e le dimensioni dello scheletro sono indipendenti nel pinguino africano - conclude la Prof.ssa Frine Scaglione, co-autrice e anatomo patologa veterinaria - perché lo scheletro non vincola anatomicamente la trachea." Lo studio della comunicazione vocale nel pinguino africano, infine, si auspica possa contribuire allo sviluppo di sistemi di monitoraggio acustico passivo delle colonie in natura. Questa specie, infatti, è fortemente minacciata di estinzione e la comunità scientifica internazionale è al lavoro per sviluppare sistemi di monitoraggio non invasivo, che possano contribuire alla sua gestione e conservazione.