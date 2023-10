Salute: farmaci per il diabete utilizzati per perdere peso associati ad aumento rischi gastrointestinali

AGI – Sono stati elogiati come un efficace metodo per perdere peso, ma i farmaci per il diabete come Ozempic potrebbero comportare un aumento del rischio di gravi problemi gastrointestinali. È quanto emerge da una nuova ricerca dell’Università della Columbia Britannica, che mostra che i farmaci noti come agonisti del GLP-1, tra cui marchi come Wegovy, Ozempic, Rybelsus e Saxenda, sono associati a un aumento del rischio di gravi condizioni mediche, tra cui la paralisi dello stomaco, la pancreatite e l’occlusione intestinale.

Sebbene studi precedenti avessero evidenziato alcuni di questi rischi nei pazienti con diabete, questa è la prima grande indagine a livello di popolazione che esamina gli eventi gastrointestinali avversi in pazienti non diabetici che utilizzano questi farmaci specificamente per la perdita di peso. I risultati sono stati pubblicati oggi su JAMA.

“Date l’ampia diffusione di questi farmaci, questi eventi avversi, sebbene rari, devono essere presi in considerazione dai pazienti che stanno pensando di usarli per la perdita di peso”, ha dichiarato il primo autore Mohit Sodhi, del programma di medicina sperimentale dell’UBC e studente di medicina al quarto anno dell’UBC, che ha studiato gli eventi avversi dei farmaci comunemente prescritti.

“Il calcolo del rischio sarà diverso a seconda che un paziente utilizzi questi farmaci per il diabete, l’obesità o semplicemente per la perdita di peso. Le persone altrimenti in buona salute potrebbero essere meno disposte ad accettare questi potenzialmente gravi eventi avversi”.

Gli agonisti del GLP-1 sono stati originariamente sviluppati per il trattamento del diabete di tipo 2, ma sono esplosi in popolarità negli ultimi dieci anni come strumento fuori etichetta per la perdita di peso, raggiungendo circa 40 milioni di prescrizioni negli Stati Uniti nel 2022. Solo nel 2021 alcune forme di questi farmaci sono state approvate come trattamento per l’obesità.

Tuttavia, gli studi clinici randomizzati che esaminano l’efficacia dei farmaci per la perdita di peso non sono stati progettati per catturare eventi gastrointestinali rari a causa delle loro piccole dimensioni campionarie e dei brevi periodi di follow-up.

“Fino a ora, c’erano stati resoconti di alcuni pazienti che utilizzavano questi farmaci per la perdita di peso e che poi presentavano episodi ripetuti di nausea e vomito dovuti a una condizione chiamata gastroparesi”, ha detto l’autore Mahyar Etminan, epidemiologo e professore associato nel dipartimento di oftalmologia e scienze visive della facoltà di medicina dell’UBC.

“Ma finora non c’erano dati provenienti da grandi studi epidemiologici”. Per colmare questa lacuna di conoscenza, i ricercatori dell’UBC hanno esaminato i record delle richieste di assicurazione sanitaria di circa 16 milioni di pazienti statunitensi e hanno preso in considerazione le persone a cui erano stati prescritti semaglutide o liraglutide, i due principali agonisti del GLP-1, tra il 2006 e il 2020.

Hanno incluso pazienti con una recente storia di obesità ed escluso quelli con diabete o che avevano ricevuto la prescrizione di un altro farmaco antidiabetico. I ricercatori hanno analizzato i dati per vedere quanti pazienti hanno sviluppato una delle quattro condizioni gastrointestinali e hanno confrontato tale tasso con i pazienti che utilizzavano un altro farmaco per la perdita di peso, la bupropione-naltrexone.

Rispetto alla bupropione-naltrexone, gli agonisti del GLP-1 erano associati a un rischio 9,09 volte più elevato di pancreatite, o infiammazione del pancreas, che può causare forti dolori addominali e, in alcuni casi, richiedere il ricovero e l’intervento chirurgico. Poi, a un rischio 4,22 volte più elevato di occlusione intestinale, in cui il cibo è impedito di passare attraverso l’intestino tenue o crasso, causando sintomi come crampi, gonfiore, nausea e vomito.

A seconda della gravità, potrebbe essere necessario un intervento chirurgico. Inoltre, un rischio 3,67 volte più elevato di gastroparesi, o paralisi dello stomaco, che limita il passaggio del cibo dallo stomaco all’intestino tenue e provoca sintomi come vomito, nausea e dolore addominale. Lo studio ha anche riscontrato una maggiore incidenza di patologie della colecisti, un gruppo di condizioni che colpiscono la cistifellea, ma la differenza non è stata ritenuta statisticamente significativa.

I ricercatori sostengono che, sebbene gli eventi siano rari, considerando che milioni di persone in tutto il mondo utilizzano questi farmaci, ciò potrebbe comunque comportare centinaia di migliaia di persone che sperimentano tali condizioni. “Questi farmaci stanno diventando sempre più accessibili, ed è preoccupante che, in alcuni casi, le persone possano semplicemente andare online e ordinare questi tipi di farmaci quando potrebbero non avere una piena comprensione di ciò che potrebbe potenzialmente accadere. Questo va direttamente contro il principio del consenso informato”, ha detto Sodhi.

Nel frattempo, i ricercatori sperano che le agenzie regolatorie e le case farmaceutiche considerino l’aggiornamento delle etichette di avvertimento per i loro prodotti, che attualmente non includono il rischio di gastroparesi. “Questa è un’informazione critica che i pazienti devono conoscere in modo da poter cercare tempestivamente assistenza medica ed evitare conseguenze gravi”, ha concluso Sodhi.