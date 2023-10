Le prime impronte umane risalgono ad almeno 21 mila anni fa

AGI - Un nuovo studio su Science conferma l'età delle impronte umane fossili più antiche del Nord America, descritte e datate per la prima volta nel 2021. L'analisi supporta la stima dell'età compresa tra 21.000 e 23.000 anni delle impronte. I risultati del 2021 hanno avviato una conversazione globale che ha scatenato l'immaginazione pubblica e suscitato commenti discordanti all'interno della comunità scientifica sulla precisione delle età.

"La reazione immediata in alcuni circoli della comunità archeologica è stata che la precisione delle nostre datazioni non fosse sufficiente per sostenere la straordinaria affermazione che gli esseri umani erano presenti in America del Nord durante l'Ultimo Massimo Glaciale. Ma la nostra metodologia mirata in questa ricerca attuale ha davvero dato i suoi frutti", ha dichiarato Jeff Pigati, geologo di ricerca del USGS e co-autore di uno studio appena pubblicato che conferma l'età delle impronte di White Sands.

La controversia si è concentrata sulla precisione delle età originali, che sono state ottenute mediante la datazione al radiocarbonio. L'età delle impronte di White Sands è stata inizialmente determinata mediante la datazione dei semi della comune pianta acquatica Ruppia cirrhosa che è stata trovata nelle impressioni fossilizzate. Tuttavia, le piante acquatiche possono assorbire carbonio da atomi di carbonio disciolti nell'acqua anziché dall'aria ambiente, il che potrebbe potenzialmente causare un invecchiamento eccessivo delle età misurate.

"Avevamo fiducia nelle nostre età originali, così come nelle solide prove geologiche, idrologiche e stratigrafiche, ma sapevamo che il controllo cronologico indipendente era fondamentale" ha affermato Kathleen Springer, geologa di ricerca del USGS e co-autrice dell'attuale articolo scientifico.

Nel loro studio successivo, i ricercatori si sono concentrati sulla datazione al radiocarbonio del polline di conifere, poiché proviene da piante terrestri e quindi evita potenziali problemi che sorgono quando si datazionano piante acquatiche come la Ruppia. I ricercatori hanno utilizzato procedure minuziose per isolare circa 75.000 granuli di polline per ciascun campione datato. In modo importante, i campioni di polline sono stati raccolti dagli stessi strati dei semi originali, in modo da poter effettuare un confronto diretto.

In ogni caso, l'età del polline era statisticamente identica all'età corrispondente dei semi. "I campioni di polline ci hanno anche aiutato a comprendere il contesto ambientale più ampio al momento in cui sono state fatte le impronte", ha detto David Wahl, geografo di ricerca del USGS e co-autore dell'articolo scientifico attuale. "Il polline nei campioni proveniva da piante tipicamente trovate in condizioni glaciali fredde e umide, in netto contrasto con il polline del lago salato moderno che riflette la vegetazione desertica attuale".

Oltre ai campioni di polline, il team ha utilizzato un diverso tipo di datazione chiamato luminescenza stimolata otticamente, che data l'ultima volta in cui i granuli di quarzo sono stati esposti alla luce solare. Utilizzando questo metodo, hanno scoperto che i campioni di quarzo raccolti nei livelli con le impronte avevano un'eta' minima di circa 21.500 anni, fornendo ulteriore supporto ai risultati del radiocarbonio.

Con tre diverse linee di evidenza che indicano lo stesso intervallo di età approssimativo, è altamente improbabile che tutte siano errate o tendenziose e, prese insieme, forniscono un forte supporto per l'intervallo di età delle impronte di 21.000-23.000 anni. Il team di ricerca includeva scienziati del USGS, del Lawrence Livermore National Laboratory, del National Park Service e di istituzioni accademiche.

I loro studi continui a White Sands si concentrano sulle condizioni ambientali che hanno permesso alle persone di prosperare nel sud del Nuovo Messico durante l'ultimo Massimo Glaciale e sono supportati dal Programma di Ricerca e Sviluppo sul Clima del Servizio Geologico degli Stati Uniti (usgs.gov) e dal Programma di Protezione delle Risorse Naturali USGS-NPS.