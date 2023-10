Il premio Nobel Parisi: “Molto contento per l’Huiller, socia dei Lincei”

AGI - “Grande e viva soddisfazione per i nuovi tre premi Nobel per la Fisica che con i loro studi hanno fornito all’umanità strumenti per esplorare il mondo degli elettroni all’interno degli atomi e delle molecole. Le loro ricerche aprono strade inesplorate per la conoscenza che avranno rilessi sulla vita di tutti. Sono molto contento per il meritato riconoscimento a Anne l’Huillier che dal 2021 è socia straniera dell’Accademia dei Lincei”, così Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021.