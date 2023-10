Il Nobel per la medicina agli scienziati del vaccino anti-Covid

AGI - Il Nobel per la Medicina è andata a Katalin Karikò e Drew Weissman. Le scoperte dei due premi Nobel sono state fondamentali per lo sviluppo di vaccini a mRNA efficaci contro il COVID-19 durante la pandemia iniziata all’inizio del 2020. Attraverso le loro scoperte rivoluzionarie, che hanno cambiato radicalmente la nostra comprensione di come l’mRNA interagisce con il nostro sistema immunitario, i vincitori ha contribuito al tasso senza precedenti di sviluppo del vaccino durante una delle più grandi minacce alla salute umana dei tempi moderni.