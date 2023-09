Il supercaldo anticipa la formazione di cicloni tropicali intensi

AGI - Dagli anni '80 a oggi, i cicloni tropicali intensi tendono a manifestarsi circa tre giorni prima per decennio; questo spostamento stagionale potrebbe essere legato al riscaldamento degli oceani, causato principalmente dalle emissioni di gas serra. è quanto emerge da uno studio internazionale, pubblicato su Nature.

I cicloni tropicali intensi, ovvero che mostrano una velocità massima del vento nel corso della vita superiore a 110 nodi o 203,7 km all'ora, sono uno dei cataclismi naturali più devastanti.

I cambiamenti nelle caratteristiche dei cicloni tropicali intensi, tra cui il numero di cicloni, la loro intensità e la loro durata di vita, sono già stati ben studiati, ma, poco si sa sulle variazioni relative al loro ciclo stagionale. Per verificare se vi siano stati cambiamenti stagionali dei cicloni tropicali, Xiping Yu della Southern University of Science and Technology di Shenzhen, in China, e colleghi hanno analizzato i dati satellitari, dal 1981 al 2017, e hanno scoperto, nel tempo di comparsa dei cicloni tropicali intensi, una tendenza nel verificarsi sempre più in anticipo, con un tasso di 3,7 e 3,2 giorni per decennio, rispettivamente per l'emisfero settentrionale e meridionale.

Tuttavia, i risultati hanno rivelato che il grado di anticipo stagionale è significativo solo per i cicloni tropicali intensi e non per quelli meno violenti. L'insorgenza anticipata dei cicloni tropicali intensi è associata a un aumento precoce della temperatura superficiale del mare e del calore degli oceani, che sono dovuti principalmente dalle emissioni di gas serra. I ricercatori hanno esaminato i dati relativi alla Cina meridionale e al Golfo del Messico, due regioni fortemente colpite dai cicloni tropicali, per studiare il potenziale effetto di un'intensificazione anticipata dei cicloni tropicali sulle precipitazioni estreme.

I risultati hanno mostrato che l'anticipo dell'arrivo di cicloni tropicali intensi contribuisce in modo sostanziale a un inizio più precoce delle precipitazioni estreme, accompagnato da un aumento della quantità annuale di eventi piovosi persistenti. Si rendono dunque necessarie ulteriori ricerche per sviluppare strategie per proteggere meglio le persone e le regioni ad alto rischio di cicloni tropicali intensi e precoci.