I panda in cattività soffrono di jet lag

AGI - I panda giganti che vivono nello zoo al di fuori della loro normale latitudine mostrano una minore attività, con potenziali conseguenze per il loro benessere. Tutti gli animali possiedono un orologio interno chiamato orologio circadiano, regolato dalle segnalazioni provenienti dall'ambiente circostante. Tuttavia, gli animali nei parchi zoologici possono essere esposti a segnali molto diversi rispetto agli animali in natura.

Poichè l'orologio circadiano di tutti gli animali è legato al loro comportamento e alla loro fisiologia, ciò potrebbe avere un impatto significativo sul loro benessere, il quale è essenziale per la sopravvivenza delle popolazioni di animali tenuti in cattività, a rischio di estinzione in natura, come i panda giganti. Gli scienziati si sono impegnati a comprendere come il "jet lag" derivante dalla vita a latitudini in cui non si sono evoluti, e quindi l'assunzione di segnali per i loro orologi circadiani a cui non sono adattati, influisce sui panda. "Gli animali, compresi gli esseri umani, hanno sviluppato ritmi per sincronizzare il loro ambiente interno con l'ambiente esterno", ha dichiarato Kristine Gandia dell'Università di Stirling, autrice principale dello studio pubblicato su Frontiers in Psychology.

"Quando gli orologi interni non sono sincronizzati con segnali esterni come luce e temperatura, gli animali subiscono effetti negativi. Negli esseri umani, ciò può variare dall'effetto del jet lag a problemi metabolici e disturbi affettivi stagionali".

Poichè i panda giganti conducono vite altamente stagionali, sono una specie ideale per comprendere come l'orologio circadiano influenzi il benessere e il comportamento. I panda preferiscono alimentarsi con alcune specie di bambù e amano i germogli freschi, il che scatena una migrazione quando questi germogli emergono in primavera.

La stagione migratoria è anche la stagione degli accoppiamenti, probabilmente perché è più facile trovare compagni quando tutti seguono gli stessi germogli ricchi di nutrimento.

I panda sono cosi' popolari che molti zoo che li ospitano mantengono webcam pubbliche, in modo da poter monitorare il loro comportamento ininterrottamente. I parchi zoologici offrono anche l'opportunità di capire perché l'orologio circadiano sia importante per il benessere degli animali, spostando gli animali a latitudini al di fuori del loro intervallo normale, dove segnali importanti come la luce del giorno e la temperatura saranno diversi.

Queste condizioni cambiate potrebbero potenzialmente lasciare gli animali "jet lagged", specialmente se i loro ritmi circadiani dipendono molto dalla stagionalità, come nel caso dei panda. Gli animali in cattività potrebbero anche essere influenzati da segnali antropogenici, come le visite regolari degli addetti alla cura degli animali.

© CHEN BIN / XINHUA / XINHUA VIA AFP Il panda Tuan Tuan

Gandia e i suoi colleghi osservatori hanno utilizzato webcam per monitorare 11 panda giganti in sei zoo sia all'interno che all'esterno dell'intervallo latitudinale naturale dei panda. Ogni mese per 12 mesi, hanno condotto un giorno di campionamento focale orario per valutare come cambiasse il comportamento dei panda nel corso di una giornata e come cambiasse durante l'anno.

Hanno partecipato 13 osservatori, prendendo nota dell'attività generale, del comportamento sessuale e del comportamento anomalo. Gli scienziati hanno scoperto che la luce del giorno e la temperatura erano segnali particolarmente importanti per i panda, strettamente associati all'attività generale nelle latitudini che corrispondevano al loro intervallo naturale in Cina.

I panda in cattività mostravano tre picchi di attività nell'arco di 24 ore, compreso un picco di notte, proprio come i loro simili selvatici. Gli adulti manifestavano comportamenti sessuali solo durante il giorno, il che potrebbe facilitare la ricerca di compagni in natura. I panda al di fuori della loro latitudine di origine erano meno attivi, probabilmente perché i segnali di luce e temperatura variavano a diverse latitudini.

A sostegno di ciò, i ricercatori hanno scoperto che il comportamento dei panda a latitudini non corrispondenti differiva maggiormente da quello dei panda a latitudini corrispondenti quando i panda a latitudini non corrispondenti ricevevano segnali più divergenti di luce del giorno e temperatura. "Quando i panda giganti sono ospitati a latitudini più elevate, cioè quando vivono esperienze di stagioni più estreme rispetto a quelle in cui si sono evoluti, ciò cambia i loro livelli di attività generale e comportamento anomalo", ha detto Gandia.

I ricercatori hanno anche scoperto che tutti i panda oggetto di studio reagivano ai segnali specifici dello zoo, diventando molto attivi nelle prime ore del mattino e manifestando comportamenti anomali che potrebbero rappresentare l'attesa della visita degli addetti con cibo fresco. Infine, manifestavano comportamenti sessuali anomali. I ricercatori hanno suggerito che ciò potrebbe rappresentare la frustrazione nel non poter migrare o accoppiarsi normalmente.

"Chulina", il cucciolo di panda femmina accanto alla madre, dopo l'inserimento in uno zoo di Madrid (foto Afp)

I panda che vivevano a latitudini non corrispondenti manifestavano meno comportamenti anomali, probabilmente perché non ricevevano gli stessi segnali per il comportamento sessuale. "Per ampliare questa ricerca, vorremmo includere cicli di indicatori fisiologici", ha affermato Gandia. "In particolare, vorremmo valutare gli ormoni sessuali per comprendere gli effetti che l'ambiente potrebbe avere sul momento del rilascio. Ciò potrebbe aiutarci a capire meglio come promuovere la riproduzione di successo di una specie vulnerabile, notoriamente difficile da allevare".