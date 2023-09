Nella costellazione del Leone c'è un esopianeta (forse) abitabile

AGI - Una nuova indagine condotta da un team internazionale di astronomi utilizzando i dati del telescopio spaziale James Webb della NASA/ESA/CSA su K2-18 b, un esopianeta 8,6 volte più massiccio della Terra, ha rivelato la presenza di molecole contenenti carbonio tra cui metano e anidride carbonica. La scoperta si aggiunge a studi recenti che suggeriscono che K2-18 b potrebbe essere un esopianeta Hyceano, che ha il potenziale di possedere un'atmosfera ricca di idrogeno e una superficie ricoperta di acqua oceanica. Sono i risultati di uno studio in via di pubblicazione su The Astrophysical Journal Letters.

La prima comprensione delle proprietà atmosferiche di questo esopianeta della zona abitabile è arrivata dalle osservazioni con il telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA, che hanno dato il via a ulteriori studi che da allora hanno cambiato la nostra comprensione del sistema. K2-18 b orbita attorno alla fredda stella nana K2-18 nella zona abitabile e si trova a 120 anni luce dalla Terra nella costellazione del Leone.

I misteri dei "sub-Nettuno"

Gli esopianeti come K2-18 b, che hanno dimensioni comprese tra quelle della Terra e di Nettuno, sono diversi da qualsiasi cosa nel nostro Sistema Solare. Questa mancanza di pianeti vicini analoghi significa che questi "sub-Nettuno" sono poco conosciuti e la natura delle loro atmosfere è oggetto di dibattito attivo tra gli astronomi. L'ipotesi che il sub-Nettuno K2-18 b possa essere un esopianeta Hyceano è intrigante, "I nostri risultati sottolineano l'importanza di considerare diversi ambienti abitabili nella ricerca della vita altrove", ha spiegato Nikku Madhusudhan, astronomo dell'Università di Cambridge e autore principale dell'articolo che annuncia questi risultati.

Tradizionalmente, la ricerca della vita sugli esopianeti si è concentrata principalmente sui pianeti rocciosi più piccoli, ma i mondi iceani più grandi sono significativamente più favorevoli alle osservazioni atmosferiche. L'abbondanza di metano e anidride carbonica e la carenza di ammoniaca supportano l'ipotesi che potrebbe esserci un oceano sotto un'atmosfera ricca di idrogeno su K2-18 b.

La molecola della vita

Queste osservazioni iniziali di Webb hanno fornito anche la possibile rilevazione di una molecola chiamata dimetilsolfuro (DMS). Sulla Terra, questo è prodotto solo dalla vita. La maggior parte del DMS nell'atmosfera terrestre è emessa dal fitoplancton negli ambienti marini. L'inferenza del DMS è meno robusta e richiede un'ulteriore convalida.

"Le prossime osservazioni di Webb dovrebbero essere in grado di confermare se il DMS è effettivamente presente nell'atmosfera di K2-18 b a livelli significativi", ha spiegato Madhusudhan.

Anche se K2-18 b si trova nella zona abitabile ed è ora noto che ospita molecole contenenti carbonio, ciò non significa necessariamente che il pianeta possa sostenere la vita. Le grandi dimensioni del pianeta - con un raggio 2,6 volte il raggio della Terra - significa che l'interno del pianeta probabilmente contiene un ampio mantello di ghiaccio ad alta pressione, come Nettuno, ma con un'atmosfera più sottile ricca di idrogeno e una superficie oceanica.

Si prevede che i mondi oceanici abbiano oceani d'acqua. Tuttavia, è anche possibile che l'oceano sia troppo caldo per essere abitabile o liquido. "Anche se questo tipo di pianeta non esiste nel nostro sistema solare, i sub-Nettuno sono il tipo di pianeta più comune finora conosciuto nella galassia ", ha spiegato il membro del team Subhajit Sarkar dell'Università di Cardiff. "Abbiamo ottenuto lo spettro più dettagliato fino ad oggi di un sub-Nettuno della zona abitabile, e questo ci ha permesso di capire le molecole che esistono nella sua atmosfera".

La caratterizzazione delle atmosfere degli esopianeti come K2-18 b, ovvero l'identificazione dei loro gas e delle condizioni fisiche, è un'area molto attiva in astronomia. Tuttavia, questi pianeti sono letteralmente offuscati dal bagliore delle loro stelle madri, molto più grandi, il che rende l'esplorazione delle atmosfere degli esopianeti particolarmente impegnativa.

Il team ha eluso questa sfida analizzando la luce proveniente dalla stella madre di K2-18 b mentre attraversava l'atmosfera dell'esopianeta. K2-18 b è un esopianeta in transito, il che significa che possiamo rilevare un calo di luminosità mentre passa davanti alla faccia della sua stella ospite. Ecco come è stato scoperto per la prima volta l'esopianeta.

Ciò significa che durante i transiti una piccola frazione della luce stellare passerà attraverso l'atmosfera dell'esopianeta prima di raggiungere telescopi come Webb. Il passaggio della luce stellare attraverso l'atmosfera dell'esopianeta lascia tracce che gli astronomi possono mettere insieme per determinare i gas dell'atmosfera dell'esopianeta.

Un lavoro appena iniziato

"Questo risultato è stato possibile solo grazie all'esteso intervallo di lunghezze d'onda e alla sensibilità senza precedenti di Webb, che ha consentito un rilevamento affidabile delle caratteristiche spettrali con soli due transiti ", ha continuato Madhusudhan. "Per fare un confronto, un'osservazione di transito con Webb ha fornito una precisione paragonabile a otto osservazioni con Hubble condotte nell'arco di pochi anni e in un intervallo di lunghezze d'onda relativamente ristretto".

"Questi risultati sono il prodotto di sole due osservazioni di K2-18 b, con molte altre in arrivo ", ha spiegato il membro del team Savvas Constantinou dell'Università di Cambridge. " Ciò significa che il nostro lavoro qui non è che una prima dimostrazione di ciò che Webb può osservare negli esopianeti della zona abitabile".

Il team intende ora condurre una ricerca di follow-up con lo spettrografo MIRI (Mid-InfraRed Instrument ) del telescopio che spera possa convalidare ulteriormente i loro risultati e fornire nuove informazioni sulle condizioni ambientali su K2-18 b. "Il nostro obiettivo finale è l'identificazione della vita su un pianeta extrasolare abitabile, che trasformerebbe la nostra comprensione del nostro posto nell'Universo", ha concluso Madhusudhan, "le nostre scoperte rappresentano un passo promettente verso una comprensione più profonda dei mondi degli Icei in questa ricerca".