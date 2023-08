Allo studio test diagnostico basato sul sangue mestruale

AGI - Da medico a Ceo di una startup, Sara Naseri da anni studia il modo di utilizzare il sangue mestruale per test e diagnosi precosi. Ha aperto anche una startup nel settore della salute, Qvin. Secodo Naseri e il suo team, i test potrebbero diventare un metodo valido per monitorare o diagnosticare una serie di comuni condizioni di salute. Ad esempio, se i marcatori biologici per il colesterolo o i livelli di zucchero nel sangue risultassero equivalenti, i test sul sangue mestruale potrebbero essere utilizzati come metodo mensile per monitorare le condizioni cardiovascolari o il diabete.

Tuttavia, il vero potenziale risiede nel trovare modi non invasivi per diagnosticare e trattare le condizioni che colpiscono il sistema riproduttivo femminile. Ogni giorno, circa 800 milioni di persone in tutto il mondo si trovano nel periodo mestruale. Date queste cifre, sorprendentemente si sa ancora poco sul sangue mestruale stesso. Sara Naseri spera di cambiare questa situazione e crede che testare questo campione di sangue mensile ampiamente trascurato potrebbe offrire nuove e rivoluzionarie informazioni sulla salute.

Tuttavia, dimostrare questa ipotesi richiederà tempo, poiché non esiste molta ricerca sul sangue mestruale. Mentre era ancora in facoltà di medicina, Naseri riuscì a trovare solo uno studio sul sangue mestruale, un articolo del 2012 che ne descriveva la composizione e la struttura e che individuava 385 proteine uniche nel sangue mestruale. Oltre al sangue, l’efflusso mestruale contiene secrezioni vaginali, muco cervicale e cellule endometriali.

L’endometrio è una membrana che riveste l’utero e che si ispessisce ogni mese per sostenere l’impianto dell’embrione. Se non avviene una gravidanza, questa membrana viene eliminata attraverso la vagina. “Il sangue è il fluido corporeo più comunemente usato per prendere decisioni mediche”, afferma Naseri. “Ho pensato: ‘Le donne sanguinano ogni mese. Perché nessuno ha usato mai questo sangue per scopi sanitari?'”

Il team di Qvin sta cercando di colmare il vuoto di ricerca con una vasta gamma di studi per valutare se esistono correlazioni significative tra il sangue mestruale e il sangue prelevato da una vena o da un dito. I risultati iniziali sono stati promettenti, ma ulteriori studi sono necessari. La mancanza di ricerca sulle malattie del sistema riproduttivo femminile ha comportato tempi lenti per la diagnosi, relativamente poche opzioni di trattamento e test spesso dolorosi e angoscianti per le pazienti.

Nel Regno Unito, solo il 2,1% dei finanziamenti per la ricerca medica è destinato alle condizioni riproduttive, nonostante le ricerche indichino che il 31% delle donne presenta problemi gravi alla salute riproduttiva. Meno della metà di coloro che ne sono colpiti cercheranno assistenza medica. Oltre alla mancanza di ricerca e di precedenti, cercare di testare il sangue mestruale comporta la necessità di affrontare molte resistenze e tabù sociali.

La startup con sede a Berlino, Theblood, ha avuto difficoltà a trovare un partner di laboratorio disposto ad analizzare campioni di sangue mestruale. “Dobbiamo fare tutto da zero, dall’inizio più assoluto. I laboratori testeranno campioni di saliva, urina o feci, ma non c’è proprio nulla per il sangue mestruale”, afferma Miriam Santer, co-fondatrice di Theblood. Christine Metz, professoressa e ricercatrice sull’endometriosi presso il Feinstein Institutes for Medical Research a Northwell Health, Long Island, New York, ritiene che un “fattore disgusto” sia in gran parte responsabile del fatto che ci sia stata così poca ricerca sul sangue mestruale.

“Quando abbiamo deciso di raccogliere effluenti mestruali per studiarli, diversi medici ci hanno detto che non possono chiedere alle loro pazienti di farlo”, afferma. “Ma quando abbiamo lanciato un appello sui social media, abbiamo avuto 6.000 persone nel nostro registro. È ovvio che hanno superato il fattore disgusto”, commenta Christine Metz.