AGI - Una versione economica della ketamina per il trattamento della depressione grave si è dimostrata efficace in uno studio in doppio cieco che l’ha confrontata con un placebo. Nella ricerca pubblicata sul British Journal of Psychiatry, i ricercatori dell’Università di New South Wales (UNSW) di Sydney e dell’istituto affiliato Black Dog Institute hanno scoperto che più di un quinto dei partecipanti ha raggiunto la remissione totale dei sintomi dopo un mese di iniezioni quindicinali, mentre un terzo ha avuto un miglioramento dei sintomi di almeno il 50%.

Lo studio è stato realizzato in collaborazione tra sei unità accademiche cliniche per i disturbi dell’umore in Australia e una in Nuova Zelanda ed è stato finanziato dal Consiglio australiano per la ricerca sulla salute e la medicina (NHMRC). “Per le persone con depressione resistente al trattamento, ossia coloro che non hanno beneficiato dei diversi modi di terapia verbale, degli antidepressivi comunemente prescritti o della terapia elettroconvulsiva, la remissione del 20% è effettivamente un risultato abbastanza buono”, afferma la ricercatrice principale, Professoressa Colleen Loo.

“Nel nostro studio, abbiamo scoperto che la ketamina era chiaramente migliore del placebo, con il 20% dei partecipanti che ha riportato la scomparsa della depressione clinica rispetto al solo 2% del gruppo del placebo. Questa è una differenza enorme e molto evidente, che fornisce prove definitive nel campo, che fino ad ora aveva solo studi più piccoli che confrontavano la ketamina con il placebo”.

Come si è svolto lo studio

Ai fini dell’analisi, i ricercatori hanno reclutato 179 persone con depressione resistente al trattamento. A tutti è stata somministrata un’iniezione di una forma generica di ketamina già ampiamente disponibile in Australia come farmaco per l’anestesia e la sedazione, oppure un placebo. I partecipanti hanno ricevuto due iniezioni a settimana in una clinica, dove sono stati monitorati per circa due ore mentre gli effetti dissociativi e sedativi acuti svanivano, di solito entro la prima ora. Il trattamento è durato un mese e ai partecipanti è stato chiesto di valutare il loro umore alla fine dello studio e un mese dopo.

Essendo uno studio in doppio cieco, né i partecipanti né i ricercatori che somministravano il farmaco erano a conoscenza di quali pazienti avessero ricevuto la ketamina generica o il placebo, al fine di ridurre al minimo i bias psicologici. È importante sottolineare che è stato scelto un placebo che provoca anche sedazione, per migliorare la mascheratura del trattamento.

Il midazolam è un sedativo normalmente somministrato prima di un’anestesia generale, mentre in molti studi precedenti il placebo era una soluzione salina. “Poiché non ci sono effetti soggettivi dalla soluzione salina, negli studi precedenti è diventato evidente quali persone stavano ricevendo la ketamina e quali il placebo”, afferma la Prof.ssa Loo. “Utilizzando il midazolam, che non è un trattamento per la depressione ma ti fa sentire un po’ intontito e svogliato, si ha molto meno possibilità di sapere se si ha ricevuto la ketamina, che ha effetti acuti simili”.

Altre caratteristiche dello studio recente che lo differenziano dagli studi precedenti includono l’accettazione di persone che hanno ricevuto in precedenza la terapia elettroconvulsivante (ECT). “Le persone vengono consigliate alla terapia ECT per la loro depressione quando tutti gli altri trattamenti sono stati inefficaci”, afferma la Prof.ssa Loo. “Nella maggior parte degli studi, le persone che hanno ricevuto l’ECT vengono escluse perché è molto difficile per un nuovo trattamento funzionare dove l’ECT non ha funzionato”.

Un’altra differenza di questo studio è stata la somministrazione del farmaco per via sottocutanea (iniettato nella pelle) anziché per infusione, riducendo così notevolmente il tempo e la complessità medica. Lo studio è inoltre il più grande al mondo finora che confronta la ketamina generica con il placebo nel trattamento della depressione grave. Oltre ai risultati positivi, uno dei principali vantaggi dell’uso della ketamina generica per la depressione resistente al trattamento è che è molto più economica rispetto allo spray nasale brevettato di S-ketamina attualmente in uso in Australia.

Mentre la S-ketamina costa circa 800 dollari per dose, la ketamina generica ne costa solo una frazione, arrivando a costare solo 5 dollari a seconda del fornitore e se l’ospedale la acquista all’ingrosso. Oltre al costo del farmaco, i pazienti devono pagare le cure mediche ricevute per garantire che la loro esperienza sia sicura, che presso le cliniche del Black Dog Institute ammonta a 350 dollari per sessione.

“Con lo spray nasale di S-ketamina, spendi circa 1200 dollari per ogni trattamento quando calcoli il costo del farmaco e della procedura, mentre per la ketamina generica paghi circa 300-350 dollari per il trattamento compreso il costo del farmaco”, afferma la Prof.ssa Loo. Aggiunge che sia i trattamenti con S-ketamina che quelli con ketamina generica spesso perdono gli effetti positivi dopo alcuni giorni o settimane, quindi potrebbe essere necessario un trattamento continuativo a seconda della situazione clinica di ciascuno.

Ma i costi proibitivi del farmaco e della procedura rendono questa una proposta insostenibile per la maggior parte degli australiani. “Ecco perché stiamo richiedendo un codice Medicare per finanziare questo trattamento ora, perché è un trattamento così efficace”, afferma l’autrice.