AGI - Consumare tanta carne mette sotto pressione gli animali, le persone e il pianeta. Per questo, dozzine di aziende puntano ora su alternative alle proteine animali che potrebbero diventare una parte regolare della nostra dieta.

Le principali alternative già in uso o in lavorazione e presto disponibili sono state raccolte in un articolo appena pubblicato sulla rivista Nature. Sono la carne sintetica, la carne a base di proteine vegetali, batteri e i lieviti geneticamente modificati, le micoproteine, le alghe, le proteine batteriche e gli insetti.

La carne sintetica

La prima è la carne sintetica: la carne ora può essere coltivata in laboratorio piuttosto che ottenuta dalla macellazione. A giugno gli Stati Uniti hanno dato il via libera ai primi due prodotti a base di carne coltivata. Il fabbisogno energetico della carne coltivata è estremamente elevato, ma l’uso di terra e acqua per la sua produzione è estremamente basso.

A seguire, la soia è stata il primo uso concreto nei prodotti proteici alternativi a base vegetale (compresi gli hamburger prodotti da Impossible Foods con sede a Redwood City, California), ma le proteine dei piselli stanno aumentando rapidamente, in parte a causa delle preoccupazioni del pubblico su allergeni e ormoni (la soia contiene isoflavoni, un tipo di estrogeno vegetale che imita debolmente la forma umana).

Salsicce a base vegetale

Molti prodotti a base vegetale come le salsicce sono, come i loro equivalenti di carne, altamente lavorati per aiutare a creare la consistenza e il gusto desiderati e possono includere additivi come sale, zucchero, colore, esaltatori di sapidità e agenti mascheranti per nascondere, ad esempio, sapori sgradevoli.

Su Nature si parla anche della nuova frontiera dei batteri e i lieviti geneticamente modificati (GM) vengono utilizzati per creare una varietà di proteine utili attraverso la “fermentazione di precisione”. Nella caseificazione, ad esempio, il caglio, una miscela di enzimi tradizionalmente raccolti dallo stomaco dei vitelli che fissa il formaggio, è ora sostituito prevalentemente dalla chimosina prodotta da microbi GM.

Questo è il caso anche in gran parte dell’Unione europea, dove la tecnologia GM deve affrontare elevati ostacoli normativi e dove molte altre proteine prodotte utilizzando la modificazione genetica devono ancora ricevere l’approvazione.

In crescita le micoproteine

Altro alimento in crescita è quello a base di micoproteine. I funghi devono essere alimentati con zucchero per far crescere la micoproteina, che viene poi riscaldata per denaturare l’RNA e renderlo sicuro da mangiare. Alcuni prodotti utilizzano una piccola quantità di uova come legante.

I ricercatori stanno modificando il processo per trovare prodotti con la nutrizione, il gusto e la consistenza più desiderabili al minor costo. Ciò potrebbe comportare, ad esempio, l’alimentazione dei funghi con prodotti di scarto agricoli a basso costo come il grano esausto della produzione di birra.

Le macroalghe

Le macroalghe, comprese le alghe, sono un comune ingrediente alimentare ad alto contenuto proteico in alcune culture. C’è un crescente interesse nell’allevamento di alghe per aiutare gli ecosistemi. Gli studi hanno suggerito che gli integratori di alghe rosse, in particolare, potrebbero ridurre i rutti di metano del bestiame di oltre l’80%, con benefici per il cambiamento climatico. Inoltre, ci sono le proteine batteriche.

Alcuni batteri producono proteine ​​naturalmente dall’anidride carbonica nell’aria se sono alimentati anche con idrogeno gassoso. La produzione di idrogeno richiede molta energia, tuttavia, in genere scindendo l’acqua. Un’altra fonte di proteine del futuro sono gli insetti. Molte culture in tutto il mondo mangiano insetti, spesso interi e arrostiti come snack.

L'hamburger di insetti

Negli ultimi anni, le aziende si sono attrezzate per allevarli, principalmente per l’alimentazione animale o come cibo per animali domestici. Le fabbriche sfornano grilli e cavallette, larve di mosca soldato nero e vermi della farina; L’Europa già produce ogni anno 6.000 tonnellate di proteine di insetti. Gli hamburger a base di insetti sono disponibili da molti anni; l’UE ha approvato vermi della farina gialli interi ed essiccati (Tenebrio molitor) come alimento umano nel maggio 2021.

Le farine a base di locuste o grilli sono ampiamente disponibili a livello internazionale. Se le alternative già ci sono, ricercatori e produttori si stanno unendo alla ricerca della proteina del futuro, sperando tutti di superare la sfida del costo e dei gusti.