AGI - L’umorismo può ridurre i sintomi della depressione e dell’ansia. Lo dimostra l’analisi coordinata da un gruppo internazionale di ricercatori, pubblicata su Brain and Behavior. Gli scienziati hanno effettuato una revisione della letteratura integrativa di studi quantitativi, qualitativi e misti. In questa revisione integrativa sono stati inclusi 29 articoli, che hanno coinvolto 2964 partecipanti, condotti in nove Paesi diversi, quali Stati Uniti, Australia, Italia, Turchia, Corea del Sud, Iran, Israele, Cina e Germania.

Clown medici e yoga della risata

I partecipanti erano affetti da depressione o ansia e comprendevano bambini sottoposti a interventi chirurgici o anestesia, anziani in case di riposo, pazienti colpiti da Parkinson, cancro, malattie mentali o in dialisi, donne in pensione e studenti universitari.

Gli esempi di terapia umoristica presi in esame nello studio sono stati i clown medici e la terapia dello yoga della risata. La maggior parte dei partecipanti ha dichiarato che la terapia umoristica ha ridotto la depressione e l’ansia, ma alcuni hanno considerato gli effetti della cura insignificanti.

La ricerca ha valutato oggettivamente l’effetto della terapia umoristica sulla depressione e sull’ansia. Gli esiti dello studio possono aiutare a informare la ricerca futura, le politiche e la pratica della terapia dell’umorismo per alleviare i sintomi della depressione e dell’ansia. “Come terapia alternativa complementare semplice e fattibile, la terapia umoristica può rappresentare un’alternativa favorevole per i medici, gli infermieri e i pazienti in futuro”, hanno scritto gli autori.