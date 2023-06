Un nuovo cerotto misura la salute del cuore

AGI - Scienziati dell’Università del Texas ad Austin negli USA hanno sviluppato un cerotto adesivo elettronico in grado di monitorare il cuore e rilevare segni di malattia, come il ritmo irregolare, prima che causino problemi seri. Il cerotto ultrasottile – chiamato “e-tattoo” perché sembra un adesivo per tatuaggi temporanei – ha due sensori cablati incorporati nel suo design che misurano continuamente due funzioni del cuore.

Finora, i ricercatori hanno testato il cerotto su cinque uomini sani di 20 anni e hanno scoperto che aveva un basso tasso di errore rispetto ad altre opzioni di monitoraggio disponibili, come ha riportato la rivista Advanced Electronic Materials. Sono previsti studi più ampi. Il dispositivo portatile può eseguire sia un elettrocardiogramma (ECG) per controllare il ritmo e l’attività elettrica del cuore, sia un sismocardiogramma (SCG), che misura le vibrazioni generate dalle valvole cardiache mentre si aprono e si chiudono al battito del cuore. L’e-tattoo, che ha all’incirca le dimensioni di una carta di credito, è il primo dispositivo mobile in grado di effettuare entrambi questi test, consentendo di monitorare contemporaneamente le funzioni elettriche e meccaniche del cuore.

Gli sviluppatori, dell’Università del Texas ad Austin, affermano che potrebbe essere un grande aiuto nell’affrontare le malattie cardiache rilevando i problemi in anticipo, quando sono molto più facili da trattare. L’e-tattoo potrebbe anche essere offerto a persone con sintomi di malattie cardiache, come nausea, bruciore di stomaco e sudorazione. “Se possiamo avere un monitoraggio continuo a casa, allora possiamo fare diagnosi e cure precoci e, se ciò può essere fatto, l’80% delle malattie cardiache potrà essere prevenuto”, afferma Nanshu Lu, professore presso il dipartimento di aerospaziale e ingegneria meccanica, dove il dispositivo è stato sviluppato. Attualmente, i pazienti con sospetta cardiopatia vengono monitorati in ospedale o ricevono dispositivi ingombranti da utilizzare a casa.

L’e-tattoo è meno invadente e più comodo da indossare. E mentre gli orologi intelligenti possono eseguire un ECG, ad oggi non sono in grado di eseguire un SCG, che normalmente viene controllato utilizzando uno stetoscopio. Quando questi due test vengono combinati, forniscono informazioni vitali sull’efficienza del pompaggio del sangue attraverso il cuore. I dati raccolti dall’e-tattoo vengono inviati tramite Bluetooth a un’app, che può essere visualizzata dall’équipe medica del paziente. L’e-tattoo stesso è attaccato al petto come una medicazione ed è alimentato da una batteria molto piccola, che dura circa 40 ore e può essere facilmente sostituita dall’utente. “Il nostro lavoro dimostra che gli e-tattoo sul torace hanno il potenziale per diventare alla fine uno strumento di monitoraggio cardiovascolare ambulatoriale di livello medico, a lungo termine”, hanno affermato i ricercatori. (