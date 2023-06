AGI - Come combattere il jat leg? E soprattutto, si può? In che modo? La compagnia aerea australiana Qantas afferma che ci sta studiando e lavorando da tempo. L’idea è apportare miglioramenti progressivi per aiutare i clienti che affrontano le tratte a lungo raggio, tipo New York-Londra-Sydney della durata di quasi 20 ore.

Un programma di volo ad hoc

Proprio questa settimana, un aereo ha registrato tutte le modifiche necessarie sulla base di un test fatto durante tre voli di prova nel 2019. Secondo la compagnia, i passeggeri con un programma di volo ad hoc “hanno riportato un jet lag meno pesante, hanno migliorato la qualità del sonno e hanno avuto migliori prestazioni cognitive” nei due giorni dopo il volo, afferma Qantas secondo il racconto del Washington Post.

Ma di che modifiche si tratta per attenuare gli effetti del jet lag? Prima di tutto, si tratta modifiche al sistema d'illuminazione della cabina per aiutare le persone ad adattarsi al fuso orario della destinazione finale; nel sostenere i passeggeri con attività fisiche, infine, con lo spostare l'orario dei pasti e somministrando cibi e bevande per aiutare le persone a stare sveglie oppure ad addormentarsi.

Alimenti che favoriscono il sonno

Ma in che modo e con quali mezzi è avvenuto tutto ciò? “Abbiamo usato peperoncino, cioccolato, caffeina e spezie", ha risposto la ricercatrice Svetlana Postnova, esperta d’alimentazione e circolazione cardiaca al Charles Perkins Center. “E per favorire il sonno, abbiamo utilizzato alimenti ricchi di triptofano, come latticini, pane, pollo e bevande non contenenti caffeina” come ad esempio le tisane.

Tradotto, significa che per i voli che hanno lasciato New York alle ore 21, “i passeggeri hanno avuto un'esposizione alla luce più lunga e hanno mangiato un pasto all'inizio del volo”, poi sono stati avvolti in 10 ore di oscurità con sveglia e colazione prima di arrivare a Sydney la mattina.

Durante un volo di prova a novembre 2019, “i passeggeri hanno indossato strumentazioni utili a monitorare movimenti, sonno ed esposizione alla luce. Annotando su un registro le loro sensazioni nel corso della settimana prima, durante e per le due settimane successive al viaggio.

La tirannia della distanza tra Australia e resto del mondo

La ricerca, scrive il quotidiano americano, fa parte di un impegno di anni da parte di Qantas per "superare la tirannia della distanza" tra Australia e resto del globo, dichiara la società che collabora con i ricercatori del Charles Perkins Center dal 2015.

Ora i nuovi voli ridurranno i tempi di viaggio di oltre tre ore rispetto alle rotte con uno scalo. "Ora che disponiamo della tecnologia per i voli, vogliamo assicurarci che anche l'esperienza del cliente sia soddisfacente, ed è perciò che stiamo conducendo la ricerca e progettando cabine e servizi in modo diverso", ha dichiarato il Ceo di Qantas Group Alan Joyce.

I jet Airbus A350 trasporteranno 238 passeggeri, molti meno delle altre compagnie, e includeranno una "zona benessere" per lo stretching, un programma d’esercizi su video, cibo e bevande ad hoc.

Alla luce della sperimentazione, il risultato sul benessere e la salute dei passeggeri “sarebbero piuttosto interessanti”, ha dichiarato l’equipe medica.