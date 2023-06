Quando dormono i piccioni sognano... di volare

AGI – I piccioni, quando dormono, potrebbero sperimentare visioni di volo. Lo dimostra uno studio dei ricercatori della Ruhr University Bochum, in Germania, e dell’Istituto Max Planck per l’intelligenza biologica, pubblicato sulla rivista Nature Communication. Gli studiosi hanno studiato i modelli di attivazione cerebrale nei piccioni addormentati, utilizzando la risonanza magnetica funzionale. Lo studio ha rivelato che, come nei mammiferi, la maggior parte del cervello è altamente attiva durante il sonno Rapid Eye Movement (REM), ovvero il momento del sonno più profondo, in cui gli occhi si muovono molto rapidamente sotto alle palpebre ed è l’unica circostanza in cui avvengono i sogni, possibili proprio grazie alla grande attività del cervello. Tuttavia, questo stato di veglia potrebbe avere il costo di una ridotta rimozione dei rifiuti dal cervello.

Durante il sonno non-REM, il cervello è metabolicamente meno attivo ed elimina i prodotti di scarto facendo defluire il liquido spinale cerebrale attraverso i ventricoli cerebrali – le camere interconnesse che circondano le strutture del cervello – e poi attraverso il cervello.

I modelli degli uccelli molto simili ai mammiferi

La questione se processi simili avvengano anche negli uccelli è rimasta finora irrisolta. “L’ultimo antenato evolutivo comune di uccelli e mammiferi risale a circa 315 milioni di anni fa, agli albori dei vertebrati terrestri”, ha spiegato il professor Onur Güntürkün, direttore del Dipartimento di Biopsicologia della Ruhr University Bochum. “Eppure i modelli di sonno degli uccelli sono notevolmente simili a quelli dei mammiferi, comprese le fasi REM e non-REM”, ha continuato Güntürkün.

Per scoprire cosa succede esattamente quando gli uccelli dormono, i ricercatori hanno utilizzato videocamere a infrarossi e la risonanza magnetica funzionale (fMRI) per osservare e registrare gli stati di sonno e di veglia di 15 piccioni appositamente addestrati a dormire in queste condizioni sperimentali.

Le registrazioni video hanno fatto luce sulle fasi del sonno negli uccelli. “Siamo stati in grado di osservare se uno o entrambi gli occhi erano aperti o chiusi e di seguire i movimenti oculari e le variazioni delle dimensioni della pupilla attraverso le palpebre trasparenti dei piccioni durante il sonno”, ha detto Mehdi Behroozi, borsista di ricerca post-dottorato presso il Dipartimento di Biopsicologia dell’Università della Ruhr di Bochum. Contemporaneamente, le registrazioni della risonanza magnetica funzionale (fMRI) hanno fornito informazioni sull’attivazione cerebrale e sul flusso del liquido cerebrospinale nei ventricoli.

I loro sogni molti simili a quelli degli umani

“Durante il sonno REM, abbiamo osservato una forte attività nelle regioni cerebrali responsabili dell’elaborazione visiva, comprese le aree che analizzano il movimento dell’ambiente circostante il piccione durante il volo”, ha spiegato Behroozi. I ricercatori hanno notato anche un’attività nelle aree che elaborano i segnali provenienti dal corpo, in particolare dalle ali. “Sulla base di queste osservazioni, pensiamo che gli uccelli, proprio come gli esseri umani, sognino durante il sonno REM e che possano sperimentare il volo nei loro sogni”, ha aggiunto Behroozi.

Inoltre, gli scienziati hanno notato l’attivazione di una particolare area cerebrale nota come amigdala durante queste fasi. “Questo suggerisce che se gli uccelli sperimentano qualcosa di simile ai nostri sogni umani, anche i sogni dei piccioni potrebbero includere emozioni”, ha afferma Gianina Ungurean dell’Avian Sleep Group presso il Max Planck Institute for Biological Intelligence.