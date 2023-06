Scoperta la regione del cervello che induce all’infanticidio

AGI – Individuata la regione cerebrale correlata al controllo delle emozioni nei topi, che potrebbe spingere le femmine ad uccidere i propri cuccioli. A dirlo, una nuova ricerca sui topi condotta dai ricercatori della NYU Grossman School of Medicine e pubblicata su Nature. Gli esperti sostengono che queste scoperte potrebbero contribuire a comprendere meglio l’infanticidio perpetrato dalle donne, considerando che la stessa regione è presente anche negli esseri umani.

Prima di dare alla luce per la prima volta, le femmine di topo sono note per uccidere spesso i cuccioli di altre femmine. Secondo gli esperti, questo comportamento potrebbe essersi evoluto per preservare le scarse riserve di cibo per i propri futuri cuccioli. Tuttavia, la maggior parte degli studi finora si è concentrata sull’infanticidio compiuto dai maschi adulti, e il meccanismo cerebrale alla base di questo comportamento nelle femmine è rimasto poco compreso fino ad oggi.

Lo studio ha dimostrato che il blocco chimico della regione chiamata BNSTpr ha impedito l’infanticidio quasi al 100% delle volte. Al contrario, quando il team di studio ha attivato artificialmente la regione cerebrale, sia le madri che le femmine senza cuccioli hanno ucciso i cuccioli in quasi tutti i tentativi, attaccando nel giro di un secondo dalla stimolazione.

Gli autori dello studio sostengono che i topi attaccavano raramente altri adulti, suggerendo che questa struttura controlla specificamente l’aggressività verso i piccoli animali. L’indagine ha anche rivelato che il BNSTpr sembra funzionare in opposizione a una regione del cervello chiamata area preottica mediale (MPOA), essa stessa nota per promuovere il comportamento materno. Secondo i risultati, i topi che non avevano ancora raggiunto la maternità hanno mostrato un’elevata attività di BNSTpr, che ha smorzato l’attività nel MPOA. Dopo che i topi hanno partorito, tuttavia, l’attività di MPOA è aumentata, probabilmente sopprimendo il sistema infanticida nel processo.

Le nuove madri tendevano a evitare l’infanticidio indipendentemente dal fatto che il cucciolo fosse loro. “La nostra indagine individua per la prima volta i meccanismi cerebrali che crediamo incoraggino e scoraggino l’infanticidio nelle donne”, ha detto l’autore principale dello studio Long Mei, borsista postdottorato della Leon Levy Foundation presso il Neuroscience Institute della NYU Langone Health. Il nuovo studio, pubblicato sulla rivista Nature, dimostra anche che il passaggio ai comportamenti materni può essere invertito da un’ulteriore pressione al BNSTpr, osserva Mei.

Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, l’abuso sui minori è la quarta principale causa di morte tra i bambini in età prescolare negli Stati Uniti. Mei osserva che mentre i primi studi si erano concentrati in gran parte sui potenziali problemi nei centri genitoriali del cervello, più recentemente gli esperti hanno iniziato a cercare un sistema separato dedicato all’infanticidio e all’aggressione contro i bambini.

Per l’indagine, i ricercatori hanno prima ristretto le regioni cerebrali più probabili alla base del comportamento infanticidio, monitorando quali strutture erano collegate all’MPOA. Successivamente, hanno stimolato artificialmente ciascuna delle sette aree risultanti nei topi vivi per determinare quale ha indotto gli animali ad attaccare i cuccioli. Quindi, il team ha bloccato l’attività nel BNSTpr, il candidato più promettente rimasto, per vedere se questo avrebbe impedito l’infanticidio.

Per dimostrare che BNSTpr e MPOA si contrastano a vicenda, gli autori dello studio hanno preparato fette di cervello di roditori femmine e hanno attivato una regione registrando allo stesso tempo l’attività cellulare nell’altra. Hanno anche tracciato il modo in cui l’attività in queste strutture è cambiata quando i roditori hanno raggiunto la maternità. “Poiché queste due regioni di collegamento nel mezzo del cervello possono essere trovate sia nei roditori che negli esseri umani, i nostri risultati suggeriscono un possibile obiettivo per comprendere, e forse anche curare, le madri che abusano dei loro figli”, ha detto l’autore senior dello studio e neuroscienziato. Dayu Lin, dottore di ricerca.

“Forse queste cellule normalmente rimangono dormienti, ma lo stress, la depressione postpartum e altri fattori scatenanti noti per gli abusi sui minori possono spingerle a diventare più attive”, ha aggiunto Lin, professore presso i Dipartimenti di Psichiatria, Neuroscienze e Fisiologia della NYU Langone. Detto questo, Lin, anche lei membro del Neuroscience Institute della NYU Langone, avverte che non è chiaro se le due regioni del cervello svolgano negli esseri umani gli stessi ruoli che hanno nei roditori. In futuro, il team di studio ha in programma di esaminare il BNSTpr e MPOA nei topi maschi e di esplorare i modi per disattivare l’attività nella prima regione senza chirurgia invasiva.