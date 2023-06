La sonda Parker della Nasa svela i misteri del vento solare

AGI - La sonda Parker Solar Probe (PSP) della National Aeronautics and Space Administration (NASA), ha rilevato la natura della struttura del vento solare. Lo dimostra uno studio, guidato da Stuart D. Bale, professore di fisica all’Università della California, Berkeley, e da James Drake dell’Università del Maryland-College Park, pubblicato sulla rivista Nature,

Quando il vento solare raggiunge la Terra, a 93 milioni di chilometri dal Sole, si è evoluto in un flusso omogeneo e turbolento di campi magnetici in agitazione, intrecciati con particelle cariche che interagiscono con il campo magnetico terrestre e scaricano energia elettrica nell’atmosfera superiore. Questo processo eccita gli atomi, producendo aurore colorate ai poli e produce effetti che si propagano fino all’atmosfera terrestre.

La sonda Parker Solar Probe (PSP) lanciata nel 2018, è stata progettata per prevedere i venti più intensi, chiamati tempeste solari, e le loro conseguenze vicino alla Terra. Questa sonda ha rilevato correnti di particelle ad alta energia che corrispondono ai flussi di supergranulazione all’interno dei buchi coronali; determinando questi come le regioni in cui ha origine il cosiddetto vento solare veloce. I buchi coronali sono aree in cui le linee di campo magnetico emergono dalla superficie senza tornare indietro, formando così linee di campo aperte che si espandono verso l’esterno e riempiono la maggior parte dello spazio intorno al Sole. Di solito questi buchi si trovano ai poli durante i periodi di quiete del Sole e il veloce vento solare che generano non colpisce la Terra. Quando, però, il Sole diventa attivo ogni 11 anni e il suo campo magnetico si capovolge, questi buchi appaiono su tutta la superficie, generando raffiche di vento solare dirette verso la Terra.

Perché è importante prevedere le tempeste solari

“Capire come e dove si origina il vento solare aiuterà a prevedere le tempeste solari che, pur producendo splendide aurore sulla Terra, possono anche creare problemi ai satelliti e alla rete elettrica”, ha affermato Bale. “I venti trasportano molte informazioni dal Sole alla Terra, quindi capire il meccanismo del vento solare è importante per ragioni pratiche sulla Terra”, ha detto Drake."Questo influenzerà la nostra capacità di capire come il sole rilascia energia e guida le tempeste geomagnetiche, che sono una minaccia per le nostre reti di comunicazione”, ha continuato Drake.

In base all’analisi dei ricercatori, i buchi coronali sono come soffioni, con getti approssimativamente distanziati tra loro che emergono da punti luminosi in cui le linee del campo magnetico si incanalano dentro e fuori la superficie del sole. Gli scienziati sostengono che quando i campi magnetici diretti in modo opposto si incrociano in questi imbuti, che possono avere un’ampiezza di 18.000 miglia, i campi spesso si rompono e si ricollegano, facendo uscire dal Sole le particelle cariche. Sulla base della presenza di alcune particelle ad altissima energia che viaggiano da 10 a 100 volte più velocemente della media del vento solare, rilevate dalla Parker Solar Probe (PSP), i ricercatori hanno concluso che il vento potrebbe essere creato solo da questo processo, chiamato riconnessione magnetica.