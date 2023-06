Tutti i rischi di avere una relazione amorosa in ufficio

AGI - Esclusi, ignorati o rifiutati sul posto di lavoro: così si possono sentire le persone che hanno una relazione amorosa con un collega in ufficio. È quanto afferma uno studio pubblicato su PLOS ONE da Jun Qiu presso la School of Nanchang, Institute of Technology di Jiangxi, in Cina. L'ostracismo o il mobbing sul posto di lavoro si riferisce alla percezione di un dipendente di essere escluso o ignorato sul posto di lavoro.

Le modalità del sondaggio

Per capire meglio le conseguenze delle relazioni amorose tra colleghi, i ricercatori di scienze sociali hanno condotto un progetto di ricerca multifonte e continuativo nel tempo per raccogliere dati dai dipendenti del settore dei servizi in Pakistan. Quindi, hanno somministrato questionari ai partecipanti ogni otto settimane, per tre volte, raccogliendo infine risposte da 343 persone per un tasso di risposta del 69%.

I sondaggisti hanno interrogato i partecipanti sul loro stato di relazione e hanno tentato di misurare l'ostracismo sul posto di lavoro, come l'essere ignorati sul lavoro, cosi' come il sabotaggio della conoscenza, ad esempio un collega che fornisce informazioni o documenti sbagliati. Dopo aver raccolto i sondaggi finali, i ricercatori hanno analizzato i dati utilizzando un software statistico.Avere una relazione in I problemi di

I risultati

I ricercatori hanno scoperto che i colleghi romanticamente coinvolti si sentivano sabotati da altri dipendenti che potevano vedere la loro relazione in modo sfavorevole. Gli autori sostengono che sono necessari studi futuri per determinare la 'generalizzabilità' dell'esperimento poiché i partecipanti erano tutti impiegati nel settore dei servizi del Pakistan, che potrebbe essere confuso da variabili culturali.

Inoltre, i ricercatori non hanno specificato quante delle 343 persone fossero attualmente coinvolte in una storia d'amore sul posto di lavoro. Il genere può anche svolgere un ruolo nell'isolamento percepito. Studi futuri dovrebbero anche considerare di esaminare se l'ostracismo percepito aumenta dopo la fine di una relazione sul posto di lavoro. Secondo gli autori, "le organizzazioni dovrebbero condurre una formazione interpersonale, che aiuti i dipendenti a distinguere i comportamenti accettabili da quelli inaccettabili sul posto di lavoro".