Trovata la prima traccia del parassita della dissenteria

AGI – Una nuova analisi di antiche feci prelevate da due latrine di Gerusalemme risalenti al Regno biblico di Giuda ha portato alla luce tracce del microrganismo unicellulare Giardia duodenalis, una causa comune di diarrea debilitante negli esseri umani.

La ricerca, guidata dall’Università di Cambridge e pubblicata sulla rivista Parasitology, sostiene che si tratta dell’esempio più antico di questo parassita che causa dissenteria e che infetta gli esseri umani in qualsiasi parte del pianeta.

“Il fatto che questi parassiti fossero presenti nei sedimenti di due pozzi neri di Gerusalemme dell’Età del Ferro suggerisce che la dissenteria era endemica nel Regno di Giuda” ha dichiarato il dottor Piers Mitchell, autore principale dello studio, del Dipartimento di Archeologia di Cambridge.

“La dissenteria è un termine che descrive le malattie infettive intestinali causate da parassiti e batteri che provocano diarrea, crampi addominali, febbre e disidratazione” ha detto Mitchell.

“La dissenteria si diffonde attraverso le feci che contaminano l’acqua potabile o il cibo, e sospettiamo che potesse essere un grosso problema nelle prime città del Vicino Oriente antico a causa dell’eccessivo affollamento, del caldo e delle mosche, e dell’acqua limitata disponibile in estate” ha affermato Mitchell.

I campioni fecali provengono dai sedimenti sottostanti i bagni trovati in due complessi di edifici scavati a sud della Città Vecchia, che risalgono al VII secolo a.C., quando Gerusalemme era una capitale di Giuda.

In quel periodo, Giuda era uno Stato vassallo sotto il controllo dell’Impero assiro, che al suo apice si estendeva dal Levante al Golfo Persico, inglobando gran parte degli odierni Iran e Iraq. Gerusalemme sarebbe stata un fiorente centro politico e religioso con una popolazione stimata tra gli 8.000 e i 25.000 abitanti.

Entrambi i gabinetti avevano sedili in pietra scolpita quasi identici nel design: una superficie curva e poco profonda per sedersi, con un grande foro centrale per la defecazione e un foro adiacente nella parte anteriore per la minzione maschile. “I bagni con pozzi neri di quest’epoca sono relativamente rari e di solito erano realizzati solo per l’élite” ha detto Mitchell.

Il gruppo di ricerca ha analizzato le feci del periodo biblico, risalenti a duemila e cinquecento anni fa, applicando una tecnica biomolecolare chiamata “ELISA”, in cui gli anticorpi si legano alle proteine prodotte in modo esclusivo da particolari specie di organismi unicellulari.

“A differenza delle uova di altri parassiti intestinali, i protozoi che causano la dissenteria sono fragili ed estremamente difficili da individuare nei campioni antichi al microscopio senza l’uso di anticorpi”, ha dichiarato il coautore e dottorando di Cambridge Tianyi Wang.

I ricercatori hanno testato Entamoeba, Giardia e Cryptosporidium: tre microrganismi parassitari che sono tra le cause più comuni di diarrea nell’uomo e alla base di epidemie di dissenteria. I test per Entamoeba e Cryptosporidium sono risultati negativi, mentre quelli per Giardia sono risultati ripetutamente positivi. (AGI) Lucrezia Parpaglioni