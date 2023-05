In antichità Marte avrebbe avuto un oceano

AGI – Rocce sedimentarie marine, scoperte per la prima volta sulla superficie di Marte, provano l’esistenza di un antico oceano settentrionale. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio di un gruppo di ricerca internazionale, guidato dal professor Long Xiao della School of Earth Sciences della China University of Geosciences di Wuhan e pubblicato sulla rivista National Science Review. I ricercatori hanno analizzato in modo completo i dati scientifici ottenuti dalla fotocamera multispettrale (MSCam), trasportata dal rover Zhurong.

Attualmente Marte è freddo e secco, privo di acqua e tracce di vita, ma l’ambiente marziano di miliardi di anni fa potrebbe essere stato molto diverso. Studi passati hanno dimostrato la presenza di una grande quantità di acqua liquida su Marte nei primi tempi, e l’ipotesi del paleo-oceano è stata proposta attraverso l’analisi delle forme del terreno delle immagini satellitari e la simulazione numerica. Si pensa che l’area paleo-oceanica nelle pianure settentrionali abbia formato una speciale unità geologica sedimentaria marina, chiamata Formazione Vasitas Borealis (VBF), ma manca il supporto di dati in situ.

Pertanto, l’esistenza di un oceano nella pianura settentrionale di Marte è stata al centro di controversie per decenni. Nel 2021, il rover Zhurong, della missione marziana cinese Tianwen-1, è atterrato con successo sul bordo meridionale della pianura di Utopia, nella parte orientale della pianura settentrionale di Marte. Parte della missione era la ricerca di eventuali prove a favore o contro l’esistenza di un antico oceano su Marte, che potrebbe aver ospitato la vita primordiale. Da quando è atterrato, il rover Zhurong si è diretto a sud verso potenziali aree costiere, osservando la formazione Vasitas Borealis esposta lungo il cammino. Zhurong ha percorso circa 1921 metri e ha utilizzato diversi sistemi di imaging e analisi per condurre osservazioni dettagliate in situ di affioramenti e rocce superficiali.

Le telecamere di navigazione e del terreno hanno ottenuto 106 serie di immagini panoramiche, che hanno registrato in dettaglio la morfologia superficiale e le caratteristiche strutturali di molte rocce vicino al percorso del rover Zhurong. Il gruppo di ricerca ha esaminato le foto inviate dalla fotocamera di bordo del rover marziano e ha scoperto che le rocce esposte hanno sviluppato strutture a letto, significativamente diverse dalle comuni rocce vulcaniche sulla superficie di Marte e anche diverse dalle strutture a letto formate dalla deposizione di sabbia eolica. Le strutture indicano caratteristiche di flusso bidirezionale coerenti con le correnti di marea a bassa energia dell’ambiente marino litoraneo e poco profondo della Terra.

Durante lo studio, il gruppo di ricerca ha riscontrato che le rocce della sezione conservano tipicamente tessuti di letto incrociato a forma di lente, composti principalmente da una varietà di letti incrociati su piccola scala, accompagnati da una piccola quantità di lettiere flaser a forma di lente e strutture sedimentarie di piccoli canali. I risultati osservativi ottenuti sulle rocce sono la prima prova diretta in situ a sostegno dell’esistenza di antichi oceani nelle pianure settentrionali di Marte. La posizione del sito di atterraggio di Zhurong indica che le strutture sedimentarie osservate potrebbero essersi formate durante la regressione del paleo-oceano della pianura settentrionale.