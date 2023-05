Distrofia di Duchenne, dubbi sulla sicurezza della terapia genica

AGI - La terapia genica per la distrofia muscolare di Duchenne (DMD) è stata a lungo considerata una cura promettente per questa terribile malattia. Tuttavia, nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, i risultati ottenuti finora sono stati contraddittori. A riferirlo, un articolo appena uscito sulla rivista Science.

La storia di Conner Curran, un ragazzo di sette anni del Connecticut affetto da DMD, è un esempio di questa ambivalenza tra speranza e delusione. Come si legge su Science, cinque anni fa, quando la DMD iniziò a rendere difficile per lui camminare, Conner ricevette un’infusione di sangue contenente trilioni di virus che portavano con sé un gene muscolare per sostituire quello difettoso.

Nel giro di due mesi, il bambino passò dal salire le scale a “volare sulle scale”, come racconta sua madre, Jessica Curran. La famiglia e i ricercatori speravano che Conner non avesse più bisogno di un’altra infusione genica, ma gli effetti del trattamento sperimentale stanno già svanendo.

La storia di Conner riassume la miscela di speranza e delusione che coinvolge famiglie e ricercatori mentre la terapia genica per la DMD raggiunge una tappa cruciale. Questa settimana, si prevedeva che la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti approvasse un trattamento simile a quello di Conner, sviluppato da Sarepta Therapeutics.

Tuttavia, la terapia è stata approvata con un margine molto esiguo dal comitato consultivo della FDA, con molti membri non convinti della sua efficacia. Nonostante “sia gratificante vedere qualcosa approvato dopo tutti questi anni, il sistema attuale non è perfetto, questo è certo”, ammette Jeffrey Chamberlain, ricercatore sulla distrofia muscolare presso l’Università di Washington, che ha contribuito a gettare le basi per le nuove terapie genetiche.

Di conseguenza, i ricercatori stanno lavorando per migliorare il trattamento, comprese strategie per somministrare dosi ripetute ai pazienti affetti da DMD come Conner e per modificare il gene difettoso utilizzando la tecnologia CRISPR anziché sostituirlo. Inoltre, si stanno affrontando importanti e imprevedibili questioni di sicurezza per alcuni pazienti: la tossicità delle alte dosi dei virus adeno-associati (AAV), supposti innocui, utilizzati per veicolare i trattamenti genetici nelle cellule muscolari.

Lo scorso anno, un giovane uomo affetto da DMD è morto pochi giorni dopo aver ricevuto gli AAV per trasportare il DNA per CRISPR nei suoi muscoli e nel cuore, e il virus si sospetta sia implicato in almeno altri 11 decessi precedenti legati alla terapia genica, tra cui un secondo paziente con DMD.

“È chiaro che abbiamo superato la dose singola massima tollerata” di AAV, afferma il ricercatore di terapia genica Barry Byrne dell’Università della Florida. Aziende e laboratori stanno quindi cercando di sopprimere la risposta immunitaria del corpo agli AAV, che potrebbe ridurre i rischi di dosi elevate o consentire dosi ripetute più piccole. L’immunosoppressione potrebbe anche consentire ai pazienti trattati in precedenza di “beneficiare di nuove terapie AAV ancora migliori”, afferma la ricercatrice sulla distrofia muscolare Melissa Spencer dell’Università della California, Los Angeles.