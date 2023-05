Il giorno e la notte in un fiore, è italiana la foto del giorno della Nasa

AGI - Il giorno si trasforma in notte come lo scorrere dei petali di un fiore: il "momento magico" di questo passaggio è stato colto dall'astrofotografo siciliano Dario Giannobile, il cui scatto è stato scelto oggi dalla Nasa come foto del giorno (https://apod.Nasa.gov/apod/ap230506.html).

"Il cielo si tinge di blu scuro per poi scurirsi improvvisamente fino a diventare buio - spiega all'AGI Giannobile - ma questa fotografia è qualcosa di più: uno star trail a spirale dove il pianeta Venere e la Luna ruotano fino a lambire le rocce dell'Argimusco e si dispongono creando la forma di un fiore stellare".

L'altipiano dell'Argimusco è un complesso archeologico e rupestre, amato dagli archeoastronomi, nel Messinese, tra Montalbano Elicona e Novara di Sicilia. È una sorta di Stonehenge siciliana, sede di favoleggiamenti e rocce con figure zoomorfe e antropomorfe. Giannobile, astrofotografo già premiato dalla Nasa, si è appostato qui la sera del 22 aprile, calcolando ogni esposizione per mantenere un equilibrio costante di luce e colore. Vicino all'orizzonte occidentale, una falce di Luna e Venere sono i due fari celesti piu' luminosi. Petalo dopo petalo la coppia si avvicina a spirale al centro del fiore. In silhouette attorno al centro del fiore del crepuscolo ci sono le rocce siciliane dell'Argimusco.