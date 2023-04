La startup giapponese che tenta il passo sulla Luna

AGI - Una start-up spaziale giapponese tenterà di diventare la prima compagnia privata a mettere un lander sulla Luna. Se tutto andrà secondo i piani, Hakuto-R Mission 1 di ispace inizierà la sua discesa verso la superficie lunare intorno alle 16:40 ora italiana del 25 aoprile Rallenterà la sua orbita a circa 100 chilometri sopra la Luna, quindi regolerà la sua velocità e altitudine per effettuare un "atterraggio morbido" circa un'ora dopo.

Il successo è tutt'altro che garantito. Nell'aprile 2019, l'organizzazione israeliana SpaceIL ha visto il proprio lander schiantarsi sulla superficie della Luna. Ispace ha annunciato tre siti di atterraggio alternativi e potrebbe spostare la data della discesa lunare al 26 aprile, 1 maggio o 3 maggio, a seconda delle condizioni.

"Ciò che abbiamo realizzato finora è già un grande risultato e stiamo già applicando le lezioni apprese da questo volo alle nostre missioni future", ha dichiarato all'inizio di questo mese il fondatore e CEO di ispace Takeshi Hakamada.

Il lander, alto poco più di due metri e del peso di 340 chili, è in orbita lunare dal mese scorso. È stato lanciato a dicembre su uno dei razzi Falcon 9 di SpaceX dopo diversi ritardi.

Finora solo Stati Uniti, Russia e Cina sono riusciti a mettere un robot sulla superficie lunare, tutto attraverso programmi sponsorizzati dal governo. Tuttavia, lo scorso anno il Giappone e gli Stati Uniti hanno annunciato che avrebbero collaborato a un piano per portare un astronauta giapponese sulla Luna entro la fine del decennio.

Il lander trasporta diversi rover lunari, tra cui un modello giapponese in miniatura di soli otto centimetri sviluppato congiuntamente dall'agenzia spaziale giapponese con il produttore di giocattoli Takara Tomy.

La missione è anche seguita da vicino dagli Emirati Arabi Uniti, il cui rover Rashid è a bordo del lander come parte del programma spaziale in espansione della nazione. Il paese del Golfo è un nuovo arrivato nella corsa allo spazio, ma ha inviato una sonda nell'orbita di Marte nel 2021. Se il suo rover atterra con successo, sarà la prima missione lunare del mondo arabo.

Hakuto significa "coniglio bianco" in giapponese e fa riferimento al folklore giapponese secondo cui un coniglio bianco vive sulla Luna. Con solo 200 dipendenti, ispace ha affermato di "mirare a estendere la sfera della vita umana nello spazio e creare un mondo sostenibile fornendo servizi di trasporto ad alta frequenza e a basso costo verso la Luna".

Hakamada ha pubblicizzato la missione come "la base per liberare il potenziale della Luna e trasformarla in un sistema economico robusto e vibrante". L'azienda ritiene che la Luna sosterrà una popolazione di 1.000 persone entro il 2040, con 10.000 visite ogni anno. Ha in programma una seconda missione, provvisoriamente per il prossimo anno, che prevede sia un allunaggio che il dispiegamento del proprio rover.