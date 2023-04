I pigmei Aka minacciati dalla deforestazione

AGI - "Viviamo solo con gli alberi che ci sono rimasti", sussurra Eugene Omokomi, con l'aria sconfitta mentre contempla un lembo di foresta centrafricana a Mbata, la sua "casa", decimata dal disboscamento industriale e dall'abbattimento illegale. Lui, 55 anni, è un pigmeo Aka e vive fin dall'infanzia a Mbata, un comune forestale nella regione di Lobaye, 110 km a sud di Bangui, la capitale centrafricana.

A Mbata, quasi il 40% degli abitanti è costituito da Akas, un popolo nomade, tradizionalmente cacciatore, e di fatto una minoranza ostracizzata in questo Paese dell'Africa centrale, tra i più poveri al mondo. Dopo aver vissuto per secoli nella foresta, che forniva loro tutti i bisogni (cibo, vestiti, medicine, ecc.), negli ultimi decenni si sono stabiliti in città e villaggi dove la convivenza con altri gruppi etnici è difficile. Regolarmente vittime di discriminazione, gli Akas sono relegati negli strati più poveri, spesso in capanne fatte di rami ai margini di villaggi costruiti in pietra.

Nel 2018, è stato stimato che 100.000 di loro vivono ancora in questa foresta densa e umida dell'Africa centrale, tra il sud della Repubblica Centrafricana e il nord dei due Congo. Ma il loro habitat e il loro stile di vita sono minacciati dalla deforestazione.

Secondo Global Forest Watch, la Repubblica Centrafricana ha perso 193.000 ettari di foresta pluviale primaria tra il 2001 e il 2021, pari al 21% della perdita totale di copertura arborea.

A Mbata, è evidente: dall'arrivo della prima compagnia di disboscamento all'inizio degli anni '80, le condizioni di vita degli Akas sono peggiorate. Erano già stati sradicati dal cuore della foresta negli anni '40, nell'ambito della politica imposta dalla potenza coloniale, la Francia.

"Gli alberi che producono frutta, che permettono la crescita di verdure selvatiche o che raccolgono bruchi (essenziali per la dieta degli Akas), sono stati abbattuti, siamo in pericolo", lamenta Eugène Omokomi. Al campo Aka, all'ombra della sua capanna di foglie di palma, Pauline Ndakpema, 70 anni, ricorda i tempi in cui la sua famiglia viveva nella foresta. "Potevo trovare facilmente verdure selvatiche come lo yetoum" (o gnetum), dice, aggiungendo: "Oggi sono sempre più rare".

La popolazione pigmea "vive solo di caccia, pesca e raccolta. Il loro stile di vita dipende essenzialmente dalla foresta", spiega Lopez Dacko, presidente dell'Alleanza per lo sviluppo dell'ambiente e della cultura dei Pigmei Akas.