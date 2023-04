Scoperto un pesce alla profondità record di oltre 8 km

AGI – Una specie sconosciuta di pesce lumaca è stato avvistato alla profondità record di 8.336 metri nella fossa di Izu-Ogasawara, a sud-est del Giappone.

L'animale che appartiene al genere Pseudoliparis, rappresenta il primo esemplare in assoluto sorpreso a nuotare oltre gli 8.000 metri.

Gli scienziati del Minderoo-University of Western Australia Deep Sea Research Centre e della Tokyo University of Marine Science and Technology erano partiti per esplorare le trincee del Giappone, di Izu-Ogasawara e delle Ryukyu - che si trovano rispettivamente a 8.000, 9.300 e 7.300 metri di profondità - nell'ambito di uno studio decennale sulle popolazioni ittiche più profonde del mondo.

Utilizzando sommergibili senza equipaggio, noti come lander, i ricercatori hanno dispiegato telecamere con esche nella parte più profonda di queste trincee.

Esistono più di 400 specie conosciute di pesci lumaca, che vivono in un'ampia varietà di habitat che vanno dalle acque poco profonde all'oscurità delle profondità oceaniche.

Lo scienziato capo della spedizione e fondatore del Minderoo-UWA Deep Sea Research Centre, il professor Alan Jamieson, ha dichiarato che alcuni adattamenti specifici hanno permesso ad alcune specie di pesci lumaca di vivere a circa 1.000 metri di profondità.

A 8.000 metri di profondità, la pressione è 800 volte superiore a quella della superficie dell'oceano.

"Quando ci si immagina l'aspetto del pesce più profondo del mondo, è probabile che sia nodoso, nero, con denti grandi e occhi piccoli", ha detto Jamieson. Ma “uno dei motivi per cui i pesci lumaca si sono adattati con successo è che non hanno vesciche natatorie”. Inoltre, i pesci lumaca non hanno squame, ma hanno uno strato gelatinoso che Jamieson descrive come un "adattamento fisiologicamente economico".

L’esemplare ripreso è un pesce giovane. I più piccoli, infatti, si trovano generalmente a profondità maggiori rispetto agli adulti.

"Poiché non c'è nient'altro al di là di loro, la parte bassa dell'areale si sovrappone a un mucchio di altri pesci di profondità, quindi mettere il novellame a quell'estremità significa probabilmente che verrà mangiato", ha detto Jamieson. "Quando si scende a profondità elevate, oltre 8.000 metri, molti di loro sono molto, molto piccoli".

La profondità del pesce di Izu-Ogasawara batte di 158 metri il precedente record di 8.178 metri, stabilito nel 2017 da un pesce lumaca nella fossa delle Marianne.

Jamieson, autore della scoperta del 2017, ha detto che la spedizione giapponese ha confermato una teoria di lunga data secondo cui il pesce lumaca delle Marianne non sarebbe il pesce più profondo del mondo.

L'acqua di Izu-Ogasawara, che si trova più a nord della fossa delle Marianne nell'Oceano Pacifico, è più calda di una frazione di grado, il che, secondo Jamieson, ha fatto una differenza significativa in profondità.

Quasi dieci anni fa, Jamieson e i suoi colleghi avevano ipotizzato che fosse biologicamente impossibile per i pesci sopravvivere a profondità superiori a 8.200-8.400 metri.

"Tutti i pesci hanno un osmolita, un fluido nelle loro cellule che usano per contrastare la pressione: è quello che produce l'odore di pesce", ha detto Jamieson. Una delle uniche cose, quando si osservano i pesci da un punto di vista biochimico, che va di pari passo con la profondità è la concentrazione di questo fluido".

Quando si arriva a circa 8.200-8.400 metri si raggiunge la cosiddetta isosmosi, che significa che non è più possibile aumentare la concentrazione di quel fluido nelle cellule".

"Dopo anni, questa teoria sembra essere piuttosto solida. Abbiamo fatto quasi 250 dispiegamenti... la finestra si è ristretta al punto che in questa spedizione giapponese abbiamo visto pesci lumaca in ogni singolo dispiegamento fino a quest'ultimo [a 8.336 metri]".