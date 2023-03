Una telefonata che salva la vita

AGI - Da oggi si potranno effettuare chiamate di emergenza con iPhone 14 anche in assenza di campo o di collegamento wifi. Non solo. Si potrà anche usare l'app Dov'è e condividere con i soccorritori la propria posizione. In Austria, Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo tutti i modelli della linea iPhone 14 potranno infatti connettersi direttamente a un satellite grazie a una combinazione di componenti hardware progettati ad hoc e software integrati.

Il lancio della funzione è avvenuta alla fine dello scorso anno in Canada, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito e Stati Uniti e avrebbe già contribuito a salvare delle vite umane. Il servizio è gratuito per due anni a partire dal momento in cui si attiva un nuovo modello di iPhone 14

Come funziona

Se un utente ha bisogno di aiuto e si trova in una zona che non ha alcuna copertura di rete, tenendo premuti il tasto laterale e uno dei tasti del volume, può attivare la funzione "SOS emergenze". Da qui si apre poi una interfaccia per "SOS emergenze via satellite". Un breve questionario appare poi sullo schermo e aiuta l'utente a rispondere a domande vitali con pochi semplici tocchi, che vengono trasmessi ai soccorritori in un messaggio iniziale, garantendo così che siano in grado di capire rapidamente la situazione e la posizione dell'utente.

Per adattare il servizio ad una situazione di emergenza Apple ha progettato e realizzato componenti e software specifici e un algoritmo di compressione del testo in grado di ridurre di 3 volte la dimensione media dei messaggi. In questo modo, secondo quanto spiegato da Apple, l'utente è in grado di inviare e ricevere messaggi in soli 15 secondi in condizioni di cielo sereno.

La connessione satellitare sulla linea iPhone 14 funziona anche con altre funzioni di sicurezza disponibili su iPhone e Apple Watch, tra cui Rilevamento incidenti e Rilevamento cadute.