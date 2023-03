Un santuario nelle isole Shetland in Scozia cerca di salvare le foche dall'inquinamento

AGI - Pixie, una foca grigia paffuta, si rotola in acqua per recuperare il pesce lasciato per il suo pranzo. È una delle centinaia di foche salvate sull'isola scozzese di Shetland dopo essere state vittime di microplastiche e sostanze chimiche.

Molte foche sono arrivate in questo rifugio sulla costa nord dell'isola remota malate ed emaciate per aver ingerito cibo e acqua di mare contaminati. Altre avevano gravi lesioni al collo dovute all'impigliamento in fettucce di plastica o reti da pesca.

Pete e Jan Bevington, che gestiscono il santuario, affermano che l'inquinamento si sta ripercuotendo sulle popolazioni di foche nell'arcipelago delle Shetland, noto per le sue coste frastagliate, le scogliere spettacolari e la ricca fauna selvatica. "Un tempo era molto più facile prendersi cura delle foche", ha dichiarato all'AFP Pete Bevington, 70 anni. "Erano più grandi, più forti e più resistenti. Ora è molto più difficile tenerle in vita. Le stiamo perdendo più di prima", aggiunge.

Secondo un rapporto dell'agenzia britannica per l'ambiente pubblicato lo scorso gennaio, negli ultimi anni è aumentato il rilascio in mare di sostanze chimiche pericolose da fiumi e fognature. Tra queste, i policlorobifenili (PCB), vietati a metà degli anni '80, ma che continuano a entrare nell'ambiente marino attraverso la distruzione e lo smaltimento di vecchi impianti industriali. I PCB si accumulano nei frutti di mare e nei pesci di cui le foche si nutrono, indebolendo il loro sistema immunitario e rendendole più suscettibili alle infezioni e alle malattie.

Un altro problema crescente nel santuario è rappresentato dalle ferite causate dall'impigliamento in guinzagli o reti. Le foche "si incastrano le cinghie di plastica intorno al collo e non riescono a liberarsi", spiega Pete. "Le foche crescono, ma la plastica no. Vediamo sempre più foche con le cinghie di plastica. Vediamo sempre più foche con lesioni al collo", spiega.

I branchi di orche, probabilmente provenienti dall'Islanda, che cacciano sempre più spesso al largo delle coste delle Shetland in cerca di nuove zone di alimentazione, stanno anche decimando le popolazioni di foche.

"Le orche si fanno vedere più di prima", dice Bevington. "Pensiamo che sia perché non ricevono la quantità di cibo che ricevevano altrove".

Il santuario ha riabilitato centinaia di animali da quando è stato fondato da Jan Bevington, 76 anni, nel 1987, quando ha trovato una foca malata su una spiaggia vicina."Non sapevo cosa farne, così ho chiamato l'Inghilterra e la Scozia per sapere cosa si poteva fare, ed è così che è iniziato tutto", racconta. Coprire le 1.500 miglia di costa delle Shetland è una sfida, ma i Bevington hanno creato una rete di volontari addestrati in tutto l'arcipelago per aiutarli a salvare foche e lontre."Li reidratiamo, li teniamo al caldo, li facciamo riposare e poi li nutriamo", spiega Pete. La coppia ammette di essersi affezionata ad alcuni degli animali salvati, tutti battezzati, ma di non interferire con la natura. Il loro lavoro consiste nel riparare i danni causati dall'uomo. Per questo, riportare in natura animali come Pixie - che ora pesa più di 60 kg ed è ufficialmente la foca più grassa del santuario - è un'esperienza gioiosa.

"Quando sono tra i 40 e i 50 chili le lasciamo uscire", dice Pete Bevington con un'alzata di spalle. "Dopo di che, se ne stanno per conto loro".