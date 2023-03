La strana e sconosciuta malattia delle stelle marine che perdono le braccia

AGI - È in corso una misteriosa malattia che fa deperire le stelle marine, quasi sciogliendole e trasformandole in una sostanza appiccicosa. In genere hanno cinque braccia, ma a quelle malate ne può mancare una o anche di più e al posto dell’arto caduto resta “un ciuffo di tessuto pallido e spugnoso”.

Scrive il Washington Post che negli ultimi dieci anni, una misteriosa malattia si è diffusa lungo la costa del Pacifico, facendo letteralmente sciogliere le stelle marine. “L'epidemia le ha colpite dall'Alaska meridionale alla Baja California in Messico, decimandone più d’una dozzina di specie”, riferisce il quotidiano. Il disturbo è così diffuso tra gli invertebrati della regione che “persino gli esemplari negli acquari ora lo contraggono. Alcuni di loro muoiono addirittura poche ore dopo aver evidenziato i sintomi”.

NEW: For a decade, starfish on the West Coast have mysteriously melted into goo



Now there's a novel treatment — even as no one agrees on the cause



A small step to understanding an illness that's upended ocean ecosystems — & may worsen climate changehttps://t.co/TDqKrlNOPx