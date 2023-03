"In futuro potremo vivere su Marte"

AGI – Ha selezionato i nuovi astronauti per le missioni spaziali europee, ma prima di tutto Tim Peake è una colonna della storia aerospaziale del Regno Unito. Il primo a far parte dell’Agenzia spaziale europea e sempre il primo in Gran Bretagna a tornare da una passeggiata spaziale. E vanta addirittura la partecipazione alla maratona di Londra, ma dallo spazio, mentre era in orbita nella Stazione Spaziale Internazionale.

Ha chiuso con le missioni ESA, ma non con il mondo spaziale. "I prossimi cinque o dieci anni di esplorazione spaziale saranno più emozionanti degli ultimi 50", osserva in una lunga intervista al Financial Times e non ha timori nel pensare all’uomo non come “turista”, ma come “abitante” di Marte. "Non vedo assolutamente il problema di arrivare su Marte e di creare habitat sicuri su Marte", osserva Peake.

© AFP

E mentre sia negli Usa, sia in Gran Bretagna, la ripresa di una corsa alla Luna non trova un pubblico favorevole, Peake si trova a incontrare spesso persone pronte a vivere, e addirittura a morire in una colonia marziana. Uno di questi è sicuramente Elon Musk, il fondatore di SpaceX. “Non cerchiamo persone che siano felici di buttare via tutto per un biglietto di sola andata per Marte. Cerchiamo persone che siano molto equilibrate e consapevoli della riduzione dei rischi". Da ambasciatore dell’ESA, Peake punta su un modello di collaborazione internazionale.

"Lo spazio è sempre riuscito a trascendere le tensioni politiche che abbiamo sulla Terra", afferma, citando la missione congiunta USA-URSS del 1975. "Anche oggi ci sono astronauti occidentali che si addestrano a Star City, vicino a Mosca, e abbiamo astronauti russi che volano ancora su SpaceX". Sulla ISS, nonostante le tensioni geopolitiche, "il segmento russo dipende completamente da quello statunitense e viceversa".

Ma nello scenario attuale, mancano regole adeguate. Il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 "non è più adatto allo scopo", in un'epoca di satelliti in abbondanza e di imprese a scopo di lucro. La Russia e la Cina hanno rifiutato di appoggiare gli Accordi di Artemis della Nasa, che approverebbero le imprese che sfruttano le risorse lunari. "Abbiamo bisogno di una nuova serie di regolamenti che riconoscano l'era commerciale in cui ci troviamo... Dobbiamo lavorare molto di più".

Alcuni astronauti hanno sognato lo spazio fin da bambini, altri si sono trovati nel posto giusto con le giuste capacità. Peake era uno di questi ultimi. Ha lasciato la scuola con voti inferiori alla media. "Ho preso una C, una D e una E a livello A e sono riuscito a diventare un astronauta. C'è sempre un modo".

© AFP

Tra i nuovi astronauti europei in formazione c'è John McFall, un medico che ha perso la gamba destra in un incidente in moto e che, in caso di successo, sarebbe il primo para-astronauta. "Lo spazio è un ambiente che livella completamente il campo di gioco. Nessun essere umano è perfettamente adattato allo spazio. Ciò che potrebbe essere una disabilità qui sulla Terra potrebbe essere un'abilità nello spazio", dice Peake.

Andare nello spazio significa subire un "rapido processo di invecchiamento", con maggiore pressione sul cervello e stress sulla vista. Questo processo si inverte per lo più dopo il rientro. "L'unica cosa con cui si conviverà sempre è la dose di radiazioni ricevuta". Peake ha 50 anni. La sua aspettativa di vita non è la stessa di chi non è mai stato nello spazio. E di questo ne è consapevole. "Non ci sono stati molti astronauti che hanno trascorso sei mesi nello spazio e sono sopravvissuti fino a 80 o 90 anni, quindi dobbiamo considerare l'impatto a lungo termine". Ci sono ancora più dubbi sul fatto che gli esseri umani possano vivere per anni nello spazio o addirittura riprodursi lì.

Ciò che è chiaro è che la vita sugli insediamenti lunari e marziani "non sarà confortevole". Su Marte, gli esseri umani dovrebbero probabilmente vivere sottoterra. Peake, un tipo che ama stare all'aria aperta, ora vive con la sua famiglia vicino alle bucoliche South Downs inglesi. Ma sulla stazione spaziale "non c'è molto verde. Nel segmento russo c'è un poster con alberi e un campo verde e alcuni girasoli. Il venerdì sera ci riunivamo lì per consumare il pasto dell'equipaggio e tutti finivano per fissare con nostalgia questo poster, che ci ricordava da dove eravamo venuti. C'è il bisogno umano di essere circondati dalla natura e questa sarà una sfida psicologica da superare... Stiamo esplorando la realtà virtuale e la realtà aumentata a bordo della stazione spaziale per aiutarci a lavorare, ma anche a divertirci".

E parlando di turismo spaziale, come Virgin Galactic da 450.000 dollari. Tim Peake risponde senza esitazioni alla domanda se valga la pena. "Per me, penso che il volo spaziale debba riguardare la ricerca scientifica e che ci debba essere un beneficio per le persone sulla Terra". Spera di avere un'altra possibilità in questo senso: "Non mi escludo da una futura missione. Ci sono molte cose in ballo nell'ambiente spaziale commerciale".