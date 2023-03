La depressione e l'ansia sono legate allo svapo di nicotina e THC

AGI - I giovani che svapano nicotina e THC potrebbero essere associati a un rischio più elevato di sperimentare ansia e depressione. Lo evidenzia uno studio, presentato durante l'Epidemiology, Prevention, Lifestyle & Cardiometabolic Health Scientific Sessions dell'American Heart Association, condotto dagli scienziati dell'Università di Louisville nel Kentucky. Il team, guidato da Joy Hart, ha coinvolto oltre 2.505 persone di età compresa tra 13 e 24 anni, distinguendo tra fumatori di nicotina, di THC, uno dei principali principi attivi della cannabis, e di entrambi.

All'interno della coorte, riportano gli scienziati, 562 partecipanti non avevano mai svapato, 370 utilizzavano solo nicotina, 169 solo THC e 830 utilizzavano entrambi. Stando a quanto emerge dall'indagine, il 60 per cento di chi svapava nicotina e/o THC riportava sintomi di ansia, con una percentuale più elevata nella sotto-coorte associata al solo consumo di THC, mentre tra i non fumatori il tasso di insorgenza di questi disturbi era del 40 per cento. Per quanto riguarda la depressione, invece, gli esperti hanno riscontrato un tasso del 50 e del 25 per cento rispettivamente tra i fumatori e i non fumatori.(

L'uso di sigarette elettroniche è incrementato notevolmente negli ultimi anni, e ricerche precedenti hanno identificato collegamenti tra lo svapo e disturbi dell'umore come ansia e depressione. "I dispositivi per le sigarette prive di combustione - osserva Hart - sono ancora relativamente nuovi rispetto ad altri prodotti legati al consumo del tabacco, per cui è necessario condurre ulteriori approfondimenti per comprendere meglio la diffusione e i rischi di questi strumenti.

Nel nostro lavoro, siamo rimasti sorpresi del numero di persone che svapava sia nicotina che THC". "Questi risultati - conclude Loren E. Wold, della Ohio State University - evidenziano l'importanza di affrontare i rischi legati a queste pratiche e la necessità di sensibilizzare i giovani in merito ai rischi di questa abitudine. Le sigarette elettroniche sono state sviluppate per aiutare i fumatori a interrompere il vizio del tabacco, ma il nostro lavoro ha dimostrato chiaramente che gli utilizzatori di questi strumenti sono associati a un tasso significativamente più elevato di ansia e depressione".